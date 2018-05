Frezują rondo Dmowskiego. Duże utrudnienia i zmiany w komunikacji

Informacje

Od północy ze środy na czwartek do poniedziałkowego poranka zamknięte dla ruchu będzie rondo Dmowskiego. Kierowcy muszą przygotować się na utrudnienia, a pasażerowie komunikacji - na zmiany w rozkładach jazdy autobusów.

Zamknięte będą Aleje Jerozolimskie - od Poznańskiej do Kruczej i Marszałkowska - od Żurawiej do Widok.

W związku z tym, na trasy objazdowe skierowane zostaną autobusy linii 117, 127, 128, 131, 158, 171, 175, 501, 507, 517, 519, 520, 521, 522, 525, N22, N24, N25, N31, N32, N33, N35, N37, N38, N42, N72, N81, N83, N85 i N88.

Funkcjonować nie będą zatem przystanki CENTRUM 01, 03, 04, 05, 06 i 53, przystanek METRO ŚWIĘTOKRZYSKA 02 oraz HOŻA 01 i 02.

Tramwaje bez zmian

Zarząd Transportu Miejskiego uruchomi za to przystanek METRO ŚWIĘTOKRZYSKA 52. zlokalizowany przy Marszałkowskiej, około 70 metrów za skrzyżowaniem ze Świętokrzyską. Będzie on obowiązywał jako stały dla linii 128, 175 i 520 jadących w kierunku placu Piłsudskiego i Płockiej.

Dobrą wiadomością jest za to utrzymanie komunikacji szynowej.

"Podczas remontu linie tramwajowe będą jeździły swoimi trasami" - podkreślają pracownicy ZTM.

Objazdy dla kierowców

Na duże utrudnienia i objazdy muszą przygotować się też kierowcy. Dla dojeżdżających Alejami Jerozolimskimi do skrzyżowania z Emilii Plater od strony Ochoty będą dwa pasy do skrętu w lewo na objazd. Dalej będzie można pojechać tylko z jednego pasa (utrzymany będzie także wyjazd z Pankiewicza), ale trzeba będzie skręcić w Poznańską. Z kolei jadący Alejami Jerozolimskimi od strony mostu Poniatowskiego będą musieli rozjechać się w prawo lub w lewo w Kruczą.



Połączenie z Marszałkowską straci Nowogrodzka. Skrzyżowanie tych ulic również będzie miało wymienioną nawierzchnię. Jadący z placu Konstytucji będą mogli skręcić w prawo w Piękną lub w lewo w Koszykową, a z jednego pasa będą mogli pojechać dalej prosto, ale dotrą tylko do Wspólnej i tutaj będą musieli skręcić. Na ulicy Widok zostanie zawrócony kierunek ruchu i będzie można nią pojechać z Kruczej do Marszałkowskiej.



Objazdy zamkniętego skrzyżowania Alej Jerozolimskich z Marszałkowską zostaną poprowadzone ulicami: Piękną - Kruczą - Bracką - Szpitalną - placem Powstańców Warszawy - Świętokrzyską (w przeciwnym kierunku ulicami Jasną - Zgoda); Emilii Plater - Świętokrzyską; Świętokrzyską - przez rondo ONZ - al. Jana Pawła II; Koszykową - Chałubińskiego.

Zalecane będą dalsze objazdy: Wisłostradą - Trasą Łazienkowską - al. Niepodległości - Chałubińskiego - al. Jana Pawła II - al. "Solidarności" lub Towarową - przez rondo Daszyńskiego - Prostą.

