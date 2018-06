Informacje

Drogowcy wzięli się za remont nawierzchni ulicy Powsińskiej. Zamknięty został 800-metrowy odcinek od Trasy Siekierkowskiej do Okrężnej. Zaskoczeni kierowcy utknęli w korkach na węźle Czerniakowskiej z Trasą Siekierkowską.

Frezowanie trwa na jezdni w kierunku Wilanowa, pomiędzy Idzikowskiego a świętego Bonifacego. Zamknięte dla ruchu są też odcinki od Trasy Siekierkowskiej do Idzikowskiego (można tędy dojechać jedynie do pobliskiego osiedla) i od Św. Bonifacego do Okrężnej.

W piątek rano sytuacja nie powodowała większych utrudnień, za to po południu korki zaczęły się tworzyć na Czerniakowskiej oraz przy zjeździe z Trasy Siekierkowskiej. Kierowcy skarżyli się na brak znaków ostrzegających wcześniej przed utrudnieniami.

Remont potrwa do poniedziałkowego poranka. Remontowany odcinek najłatwiej ominąć ulicą Sobieskiego i Nałęczowską.

Utrudnienia dotyczą też pieszych i rowerzystów.

Autobusy na objazdy

Autobusy linii 108 i 189 pojadą objazdem ulicami Sobieskiego i Nałęczowską, a linii 172 będą jeździły ul. Nałęczowską. 180 (tylko w kierunku krańca WILANÓW) pojedzie ulicami: Witosa - Sobieskiego - Nałęczowską, a 185, 187, N33 i N83 ulicami Sobieskiego i al. Witosa. Autobusy 131, 159 i 162 będą kursowały na trasie: aleja Becka - łącznik przy Małych Siekierkach z Antoniewską - Antoniewską - Augustówką. 159 i 162 dojadą do krańca EC SIEKIERKI, a 131 pojedzie dalej ulicami Statkowskiego - św. Bonifacego - Powsińską do przystanku GORASZEWSKA.

Do tego samego przystanku swoją trasę będzie miała skróconą linia 164. Uruchomiona zostanie linia zastępcza Z89 na trasie: GORASZEWSKA - św. Bonifacego - STEGNY.

To frezowanie to pierwszy etap robót. W kolejnych tygodniach prace obejmą pozostałe odcinki Powsińskiej. Z kolei latem remont przejdzie również Wiertnicza. "Obecnie trwają tam roboty związane z chodnikiem, drogą dla rowerów i sygnalizacją, zaś w lipcu i sierpniu planujemy wymianę nawierzchni jezdni" - podaje ZDM.

