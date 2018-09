Informacje

Lasery w Parku Fontann fot. M. Radwański / UM Warszawa

"Multimedialny Park Fontann to jedno z ulubionych miejsc warszawiaków i gości w stolicy. Co sezon odwiedzają go setki tys. gości" – napisała na Twitterze Hanna Gronkiewicz-Waltz, prezydent miasta.

Informacje Rozbudują multimedialne fontanny Multimedialne fontanny na podzamczu wzbogacą się o dodatkowy laser. Dzięki niemu, jakość pokazu ma być jeszcze lepsza. WIĘCEJ »

Miłość do mieszczki

I przypomniała, że ostatni pokaz odbędzie się w sobotę wieczorem o godzinie 21.

Tegoroczny spektakl pod tytułem "Książę Niedźwiedź" to adaptacja warszawskiej legendy o księciu mazowieckim, który wiedziony miłością do pięknej mieszczki przełamuje swoją nieśmiałość, aby wyznać jej uczucie.

W Multimedialnym Parku Fontann nie brakuje również akcentu związanego z setną rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości. Z tej okazji został przygotowany film, który pojawia się na ekranie wodnym jako element pokazu.

Wodne ekrany

Multimedialne pokazy fontann działają dzięki specjalnym pompom, które wyrzucają na minutę 3 tysiące litrów wody. Dzięki temu rozwiązaniu możliwe jest stworzenie wodnego ekranu - ściany o grubości 8 mm, szerokości 30 i wysokości 10 metrów. Na takiej ścianie można wyświetlać filmy i tworzyć pokazy laserowe. Nowoczesna instalacja umożliwia organizowanie widowisk światło-woda-dźwięk.

ZOBACZ POPRZEDNIE POKAZY FONTANN:



Pokaz na Podzamczu Pokaz na Podzamczu TVN24

Pokaz na Podzamczu Pokaz fontann Pokaz fontann TVN24

Pokaz fontann Magiczny pokaz w Parku Fontann. Magiczny pokaz w Parku Fontann. TVN 24

Magiczny pokaz w Parku Fontann. Pokaz w Parku Fontann Pokaz w Parku Fontann TVN24

Pokaz w Parku Fontann Tłumy na pokazie fontann Tłumy na pokazie fontann Marcin Gula /tvnwarszawa.pl

Tłumy na pokazie fontann Tłumy na pokazie fontann Tłumy na pokazie fontann tvnwarszawa.pl

Tłumy na pokazie fontann Pokaz na Podzamczu TVN24



ran