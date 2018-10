Fogg pokrył się złotem

Informacje

Album to muzyczny hołd dla wybitnego pieśniarza Mieczysława Fogga. Ale hołd oddany w sposób oryginalny, autorski, wysmakowany. Płyta jest dziełem pianisty Marcina Maseckiego oraz perkusisty i wokalisty Jana Młynarskiego. To oni powołali do życia nowy zespół, który nagrał 14 utworów mistrza piosenki. Do ich zaśpiewania muzycy zaprosili m.in. znakomite aktorki Joannę Kulig i Agatę Kuleszę. CZYTAJ WIĘCEJ O PROJEKCIE

Album ukazał się 27 lipca 2018 i był jednym z wydarzeń obchodów 74. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego (część długiej kariery Fogga przypadła na okres wojny i powstania). Koncertowa premiera krążka była transmitowana na antenie TVN24.

Złota Płyta w przypadku wykonawcy jazzowego przyznawana jest za sprzedaż pięciu tysięcy egzemplarzy. Jak zapowiadają wydawcy, album ukaże się wkrótce na płycie winylowej.

