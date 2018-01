Informacje

Mniejszy ruch na drogach fot. Lech Marcinczak, tvnwarszawa.pl



Na stołecznych drogach widać, że ferie to czas wyjazdów. Zarząd Dróg Miejskich przeprowadził badania, z których wynika, że ruch zmniejszył się średnio o ponad sześć procent. Największą różnicę odnotowano w alei Komisji Edukacji Narodowej na Ursynowie.



"Podstawą naszych pomiarów były dane z systemu Automatycznego Pomiaru Ruchu. Punkty rozmieszczone w różnych rejonach miasta liczą natężenie ruchu przez 365 dni w roku. Porównaliśmy średnie dobowe natężenie ruchu w 30 punktach, przed feriami - w dniach 9-11 stycznia oraz w trakcie ferii -16-18 stycznia" - wyjaśniają drogowcy.

Największy spadek na Ursynowie

Luźniej też na mostach

Pomiary - jak dodają - pokazują zauważalną różnicę. Przed rozpoczęciem ferii suma natężenia ruchu wyniosła około 3,16 miliona pojazdów. W trakcie ferii zaś - około 2,95 miliona. "Spadek ruchu wyniósł więc średnio 6,65 procent" - precyzują pracownicy ZDM.Dodają, że największy spadek ruchu odnotowano na Ursynowie, w popularnej alei Komisji Edukacji Narodowej przebiegającej przez środek dzielnicy. Tu w czasie ferii odnotowano 16-procentowy spadek natężenia ruchu.Żadnej różnicy nie odnotowano zaś na Wawelskiej.

Mniejszy ruch był także na warszawskich mostach: od 5,7 procentach na moście Grota-Roweckiego do 11,9 procent na moście Skłodowskiej-Curie.



Jak pisaliśmy na tvnwarszawa.pl, Grota-Roweckiego to najpopularniejszy most w stolicy. Z pomiarów drogowców przeprowadzonych w ubiegłym roku wynikało, że w ciągu doby przejeżdżało nim ponad 180 tysięcy aut. Na drugim miejscu uplasował się tzw. most Północny (Skłodowskiej-Curie). Średnio w ciągu doby poruszało się nim 122 887 pojazdów wiosną i 116 888 latem.

O pustych ulicach pisaliśmy również w Święta Bożego Narodzenia:

Warszawa czeka na poświąteczne powroty Lech Marcinczak, tvnwarszawa.pl

