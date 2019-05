Informacje

Zmiany na Górczewskiej



- Postanowiliśmy jako pierwszą wprowadzić tak zwaną "fazę zero" tak, aby przygotować warszawiaków na dalsze zmiany. Te planujemy w czerwcu - mówi Robert Soszyński, zastępca prezydenta Warszawy.

Stacja "Ulrychów"

Stacja Ulrychów powstanie pod Górczewską na wysokości centrum handlowego. Na ten czas południowa jezdnia ulicy (w stronę centrum) zostanie wyłączona z ruchu na odcinku od zjazdu na ślimak prowadzący do Wola Parku do Białowiejskiej.

Wyjazd z centrum handlowego będzie odbywał się jezdnią północną (w kierunku Bemowa). Tą jezdnią w obydwu kierunkach będą poruszały się wyłącznie pojazdy komunikacji miejskiej, taksówki, służby miejskie, posiadacze karty parkingowej wydawanej osobom z niepełnosprawnościami. Przystanek autobusowy w kierunku centrum, znajdujący się obecnie na wysokości ul. Białowiejskiej, zostanie przesunięty bliżej ulicy Przanowskiego.

"Wprowadzane zmiany w ruchu będą dotyczyły także ulic poprzecznych do ul. Górczewskiej. Ulice Białowiejska, Szańcowa, W. Przanowskiego, Mroczna i T. Krępowieckiego będą miały połączenie z południową jezdnią ul. Górczewskiej (na południowej jezdni ul. Górczewskiej, pomiędzy ulicami Białowiejską a Krępowieckiego, będą obowiązywały dwa kierunki ruchu), ale wyjazd z tego obszaru będzie możliwy jedynie przez ul. T. Krępowieckiego do Jana Olbrachta. Wynika to z ograniczenia ul. Górczewskiej, z jednej strony przez plac budowy stacji "Ulrychów", a z drugiej "Księcia Janusza" – podaje ratusz.

Zmiany zostaną wprowadzone w weekend. Początek ustawiania nowych znaków zaplanowano na piątek 10 maja, około godziny 22.00. Kierowcy pojadą według zmienionej organizacji ruchu w 12 maja, od około godziny 16.00.

Budowa stacji metra Ulrychów fot. Urząd Miasta

Stacja "Powstańców Śląskich"

W kolejny weekend zostaną wprowadzone pierwsze zmiany w ruchu związane z budową stacji Powstańców Śląskich, która powstanie pod południową jezdnią Górczewskiej na wysokości urzędu dzielnicy Bemowo.

W "fazie zero" prac, która rozpocznie się 17 maja, około godz. 22.00, wyłączone z ruchu zostaną skrajne pasy obydwu jezdni Górczewskiej wzdłuż torowiska tramwajowego na odcinku od Klemensiewicza do Powstańców Śląskich, a także jeden pas północnej jezdni przy skrzyżowaniu z Konarskiego.

"Skręt w lewo w Konarskiego będzie możliwy z sąsiedniego pasa. Pierwsze zmiany pojawią się także na samym skrzyżowaniu ulic Powstańców Śląskich i Górczewskiej. Zamknięte zostaną przejazdy dla rowerów przez ul. Powstańców Śląskich po południowej stronie skrzyżowania oraz przez ul. Górczewską po jego wschodniej stronie. Rowerzyści będą kierowani do przejazdów po północnej stronie skrzyżowania" – podaje urząd miasta.

Tramwajowe zmiany

Zmienią się też trasy tramwajów. W sobotę 18 maja zmienią trasy linie:

WYŚCIGI – … – Połczyńska – Powstańców Śląskich – al. W. Reymonta – W. Broniewskiego – Wólczyńska – T. Nocznickiego – METRO MŁOCINY,

26: WIATRACZNA – … – Połczyńska – Powstańców Śląskich – Radiowa – Dywizjonu 303 – KOŁO

28: DW. WSCHODNI / KIJOWSKA/ – … – W. Broniewskiego – al. W. Reymonta – Powstańców Śląskich – Połczyńska – Wolska – al. "Solidarności" – Okopowa – Towarowa – pl. A. Zawiszy – Grójecka – PL. NARUTOWICZA.

Od 18 maja nie będą kursowały tramwaje linii 11.

Budowa do końca 2021 roku

Uruchomiony zostanie tymczasowy punkt informacyjny, który rozpocznie swoją działalność w środę 8 maja, będzie czynna w dni robocze od 9.00 do 17.00. "Na miejscu przedstawiciele wykonawcy będą udzielać wszelkich informacji dotyczących technologii budowy oraz zmian w organizacji ruchu. Punkt stanie nieopodal ul. L. Kossutha, po południowo-wschodniej stronie skrzyżowania ul. Powstańców Śląskich i Górczewskiej" – informuje ratusz.

Rozpoczynające się prace na styku Woli i Bemowa skupią się na najkrótszym odcinku drugiej linii metra. Będzie się składał z dwóch i pół kilometra tuneli oraz stacji Ulrychów (C05) i Powstańców Śląskich (C04). Wykonawcą tej inwestycji jest konsorcjum firm Gülermak i Astaldi. Ze swoje prace otrzyma 959 249 940,00 zł.

Prace mają się zakończyć do listopada 2021 roku.

W listopadzie ubiegłego roku ratusz podpisał umowę na zaprojektowanie i budowę kolejnych stacji metra na Bemowie:

