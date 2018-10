"Fatalny błąd Jakiego. Obrzydliwa reklama i spot o uchodźcach"

Informacje



- Należy to ocenić jako fatalny błąd Patryka Jakiego. Pod koniec kampanii nie miał jeszcze takich wyników - oceniła Justyna Glusman, kandydatka na prezydenta stolicy z komitetu Miasto Jest Nasze i ruchy miejskie.

Według sondażu przeprowadzonego przez Ipsos, Rafał Trzaskowski wygrał wybory na prezydenta Warszawy już w pierwszej turze. Kandydat Koalicji Obywatelskiej zdobył 54,1 procent głosów. Patryk Jaki uzyskał wynika 30,9 proc. Trzeci był kandydat Wygra Warszawa Jan Śpiewak, który wśród badanych zdobył 3-procentowe poparcie.

Dalej znaleźli się: Marek Jakubiak - 2,6 proc., Justyna Glusman - 2,6 proc., Andrzej Rozenek - 1,5 proc. Natomiast Jacek Wojciechowicz i Janusz Korwin-Mikke zdobyli po 1 proc. głosów. Jakub Stefaniak i Piotr Ikonowicz uzyskali po 0,8 proc., Paweł Tanajno - 0,6 proc., Jan Potocki i Sławomir Antonik - po 0,4 proc. Stawkę zamknęła Krystyna Krzekotowska z 0,3 proc. poparcia.

"Fatalny błąd Patryka Jakiego"

- To wynik, który jest osiągnięciem, gdy startowaliśmy z zerowego poziomu rozpoznawalności, po bardzo trudnej i intensywnej kampanii. Media nie ułatwiały nam zadania, bo przez pierwsze miesiące w ogóle nas nie pokazywały. A wiadomo, że rozpoznawalność jest budowana przede wszystkim w ten sposób - oceniła Justyna Glusman ze stowarzyszenia Miasto Jest Nasze.

Dodała też, że cieszy się, że jej ekipa uplasowała się na czwartym miejscu. - Wielu kandydatów, którzy startowali w tych wyborach o wiele dłużej jest na scenie politycznej, a uzyskało gorszy wynik - zauważyła.

Jej zdaniem przegrana Jakiego jest efektem jego działań na finiszu kampanii wyborczej. - To należy ocenić jako fatalny błąd Patryka Jakiego. Pod koniec kampanii nie miał jeszcze takich wyników. Ta obrzydliwa reklama i spot wyborczy o uchodźcach, porównywanie wyborów do Powstania Warszawskiego, które u prawdziwych warszawiaków ma wymiar zupełnie inny niż wybory. To spowodowało potężny strach u warszawianek i warszawiaków, że taka osoba ma odegrać jakąś rolę w polityce warszawskiej - podkreśliła kandydatka MJN i ruchów miejskich.

Kandydatka oceniła, że spowodowało to wzrost poparcia dla Trzaskowskiego i pogorszenie notowań pozostałych kandydatów. - Mieszkańcy zaczęli się obawiać, że głos oddany na osobę, która nie wygra będzie głosem zmarnowanym - powiedziała Glusman.

"Wielki sukces negatywnej kampanii PO"

Marek Jakubiak z Kukiz'15 pytany o to, jak ocenia swój wynik w wyborach na prezydenta stolicy, powiedział, że jest to "wielki sukces negatywnej kampanii Platformy Obywatelskiej". - Ten sukces wywodzi się z takiego twierdzenia - kto z PiS-u ten wróg. Nas ulokowano po stronie Prawa i Sprawiedliwości, a my chcieliśmy jako Kukiz'15 mieć tylko i wyłącznie apartyjne, bezpartyjne, dobrze zarządzane miasto - podkreślił.

Polityk pogratulował też kandydatowi Koalicji Obywatelskiej, który według sondażu Ipsos, wygrał wybory w pierwszej turze. - Panie prezydencie Trzaskowski, życzę panu powodzenia. Panie prezydencie, musi pan dbać o Warszawę - powiedział. I dodał, że warszawski ruch Kukiz'15 będzie mu "patrzył na ręce".

"Zabrakło spokoju"

Jacek Rozenek z Sojuszu Lewicy Demokratycznej zaznaczył, że na jego wynik mógł wpłynąć moment rozpoczęcia kampanii wyborczej.

- Wystartowałem dużo później niż inni, miałem naprawdę dużo mniej czasu, żeby przekonywać wyborców. Poza tym, wydaje mi się, że trochę zabrakło spokoju. Że ta atmosfera wojenna, atmosfera starcia dwóch gigantów spowodowała, że mieszkańcy w pewnym momencie przestali słuchać programów i przestali się zastanawiać, co jest lepsze dla Warszawy. Zaczęli głosować pod wpływem emocji, że nie chcą PiS-u i nie chcą Jakiego - powiedział Andrzej Rozenek.

I zapowiedział, że SLD musi zakasać rękawy przed wyborami do europarlamentu, bo tam ugrupowanie powinno uzyskać lepszy wynik. Zaznaczył, że z kolei następne wybory parlamentarne to będzie "być albo nie być" dla całej lewicy. - Jeżeli lewica nie doczeka się silnej reprezentacji w parlamencie to czarno widzę polską politykę - dodał.

"Mamy pięć lat, żeby poprawić ten wynik"

W sztabie wyborczym Polskiego Stronnictwa Ludowego Jakub Stefaniak podziękował swoim współpracownikom i kandydatom do Rady Warszawy. Zapowiedział też start nowej inicjatywy.

- Dziś nic się nie skończyło, dziś wszystko się zaczęło. Jeszcze o tym nie wiecie, ale zarejestrowaliśmy właśnie stowarzyszenie "Warto Być Przyzwoitym". I zabieramy się do pracy. To stowarzyszenie ma funkcjonować w Warszawie i zgłaszać dobre propozycje. To kolejny krok, mamy pięć lat, żeby w kolejnych wyborach poprawić ten wynik - zapowiedział Jakub Stefaniak z Polskiego Stronnictwa Ludowego.

Za pośrednictwem Twittera pogratulował też Trzaskowskiemu zwycięstwa w pierwszej turze. W kolejnym wpisie podziękował swoim wyborcom:

Kochani:) dzięki za te wybory :) za każdy głos :) i powiem Wam że udało się zbudować fantastyczną warszawską ekipę #nowePSL 🍀 nic się nie kończy wszystko się zaczyna 🤗 — Jakub Stefaniak (@Jakub_Stefaniak) 21 października 2018

"Dwa walczące plemiona"

Kandydat Bezpartyjnych Samorządowców Sławomir Antonik ocenił, że pozostali kandydaci nie mieli siły przebicia w starciu z Trzaskowskim i Jakim. - Warszawiacy wypowiedzieli się w plebiscycie, biorąc pod uwagę dwa walczące plemiona. Inni byli praktycznie niezauważalni - powiedział.

Dodał też, że mieszkańcy stolicy są zmęczeni politycznym starciem dwóch największych ugrupowań. - Jesteśmy pospolitym ruszeniem. Jesteśmy z ludźmi na samym dole, słyszymy co ich boli, wiemy co mówią. Oni chcieliby żyć normalnie, bez konieczności prowadzenia wojen i opowiadana się po którejkolwiek stronie - zaznaczył.

PAP