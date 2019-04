Informacje

Zatrzymany mężczyzna ksp

23-letni mężczyzna chciał oszukać starszą panią. Zastosował metodę "na policjanta". Kobieta się jednak zorientowała w podstępie i do torby zamiast biżuterii spakowała... ręcznik.

Na wolską komendę zgłosiła się starsza kobieta. 74-latka powiedziała, że najprawdopodobniej, ktoś chce ją oszukać metodą na policjanta.

W torbie ręcznik

Kobieta opisała, że zadzwonił do niej mężczyzna. Podał się za policjanta. Poprosił "o pomoc w zatrzymaniu oszustów". Ta pomoc miała polegać na przekazaniu "policjantowi" gotówki czy też innych wartościowych rzeczy.

- Pokrzywdzona, przekonana, że ma do czynienia z funkcjonariuszem zamierzała zrobić to, co jej polecono. Kiedy zorientowała się, że najprawdopodobniej padła ofiarą oszusta, przez okno wyrzuciła ręcznik zapakowany w torbę, zamiast biżuterii - informuje Marta Sulowska z wolskiej policji.

Wcześniej notowany

Policjanci - już poza Warszawą - zatrzymali 23-latka, który według nich ma związek ze sprawą. Z ustaleń funkcjonariuszy wynikało, że mężczyzna był w przeszłości notowany oraz poszukiwany nakazem doprowadzenia.

23-latek usłyszał zarzut dotyczący próby oszustwa.

Sąd przychylił się do wniosku prokuratury i aresztował mężczyznę na trzy miesiące.

Grozi mu do ośmiu lat więzienia.

kz/pm