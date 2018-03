Ewakuowano centrum handlowe. Przez wyciek gazu

Informacje

Chodzi o centrum handlowe przy ulicy Warszawskiej. Jak podała straż pożarna, ewakuowano około 130 osób, w tym 50 pracowników.

"Zabezpieczamy to miejsce"

- Centrum jest zasilane gazem z dwóch podziemnych zbiorników, które znajdują się na zewnątrz budynku. Na jednym z nich rozszczelnieniu uległ zawór - poinformował Tomasz Wołoszyn z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim.

I dodał, że choć stężenie gazu w promieniu kilkunastu metrów od zaworu nie było duże, to gaz się ulatniał. - Dlatego podjęliśmy decyzję, żeby ewakuować całe centrum, czyli klientów i pracowników - wyjaśnił.

Żeby naprawić rozszczelniony zawór, konieczne było odessanie gazu znajdującego się w zbiorniku. Strażacy czekali na przyjazd cysterny. - Zabezpieczamy to miejsce, postawione są tak zwane kurtyny wodne, ponieważ w sąsiedztwie jest stacja transformatorowa centrum handlowego – mówił Wołoszyn.

Jak zaznaczał, zbiorniki należały do centrum handlowego, a nie do sieci miejskiej, więc mieszkańcy nie mieli problemów z dostawami gazu. Zamknięty był parking należący do galerii.



Akcja służb nie powodowała dużych utrudnień dla kierowców. Jedynie na sąsiednich drogach wewnętrznych przejazd mógł być czasowo ograniczony.

Wymieniono zawór

Jak poinformowała Polska Agencja Prasowa, akcja zakończyła się około godziny 18. Strażacy poinformowali, że firma obsługująca instalację wymieniła uszkodzony zawór.

- W tej chwili odbywa się operacja odwrotna do tankowania, w związku z tym ta sytuacja nie wymaga już interwencji straży pożarnej, dlatego zastępy wracają do koszar - podał dyżurny Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim.

