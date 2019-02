Informacje

Około 150 osób ewakuowano z biurowca przy Grzybowskiej po tym, jak z klimatyzacji wyciekła niebezpieczna substancja.

Jak informuje reporter tvnwarszawa.pl Tomasz Zieliński, w podziemnym garażu biurowca przy Grzybowskiej 62 doszło do rozszczelnienia instalacji klimatyzacyjnej. - Jak udało mi się nieoficjalnie ustalić, wyciekła duża ilość glikolu. Ewakuowano około 150 pracowników z biurowca - mówi reporter.

Na miejscu pracuje sześć zastępów straży pożarnej, w tym specjalistyczna jednostka chemiczna. - Do garażu weszła ekipa strażaków, która zajmie się neutralizacją substancji niebezpiecznej - relacjonuje Zieliński. - Pracują w kombinezonach i maskach ochronnych. Zbierają substancję do specjalnych zbiorników, które zostawią do dyspozycji zarządcy budynku - dodaje.

Glikol to substancja pochodna alkoholu, używana w chłodnictwie. W dużym stężeniu działa drażniąco na drogi oddechowe.

