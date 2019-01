Informacje

W poniedziałek wieczorem z centrum handlowego Złote Tarasy ewakuowano klientów. To reakcja na zadymienie, do którego doszło na skutek zwarcia instalacji elektrycznej.

Około godziny 19 straż pożarna dostała sygnał z systemu monitoringu centrum handlowego.

- Przed naszym przyjazdem na miejsce ochrona obiektu ewakuowała dwa tysiące osób. Na miejscu jest jeden zastęp straży pożarnej. Prawdopodobnie doszło do awarii instalacji elektrycznej - poinformował Wojciech Kapczyński z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej. I dodał, że strażacy prowadzą na miejscu rozpoznanie.

Taką wersję wydarzeń potwierdziło później centrum handlowe, ale podało inną liczbę ewakuowanych.

"Z racji zwarcia instalacji elektrycznej w jednym z lokali, doszło do zadymienia. W budynku przebywało wówczas najwyżej kilkaset osób, które zostały poproszone o opuszczenie go, aby przeprowadzić procedurę oddymiania. Po oddymieniu centrum handlowego, Klienci zostali z powrotem zaproszeni do budynku" - napisała Gabriela Woronko, marketing manager Złotych Tarasów.

"Prawdopodobnie jakaś roleta"

Około 21 Polska Agencja Prasowa napisała, powołując się na rzecznika mazowieckiej Straży Pożarnej Karola Kierzkowskiego, że w centrum handlowym powstało zadymienie spowodowane zwarciem instalacji elektrycznej.

- Prawdopodobnie jakaś roleta mechaniczna została uszkodzona. Sklep był już zamknięty, ale powstało zadymienie. Ochrona dobrze zadziałała i ewakuowała osoby, które były na poziomach zagrożonych - powiedział Kierzkowski.

Obiekt został już przewietrzony. Na miejscu nie stwierdzono zagrożenia, dlatego odwiedzający mogli wracać do środka.

