Ewakuacja szkoły, sześcioro uczniów potrzebowało tlenu

W szkole prawdopodobnie rozpylono jakąś substancję Tomasz Zieliński / Tvnwarszawa.pl

Szkoła przy ulicy Brygadzistów została ewakuowana, bo uczniowie czuli "drażniący zapach". Straż pożarna w budynku znalazła puszkę po gazie pieprzowym.

Jak podała Magdalena Bieniak z biura prasowego Komendy Stołecznej Policji, służby otrzymały zgłoszenie o godzinie 14.30. Piotr Świerkot z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej dodał, że ewakuowanych zostało 60 osób, w tym dziewięciu nauczycieli.

- Wszystkie osoby zostały ewakuowane jeszcze przed przybyciem służb - mówił strażak. I informował, że sześcioro uczniów skarżyło się na złe samopoczucie, w związku z czym został im podany tlen.

Znaleźli puszkę po gazie pieprzowym

Tomasz Zieliński z tvnwarszawa.pl podał, że na miejscu znajdowały się cztery zastępy straży pożarnej, policja i karetka. - Jest też jednostka chemiczna straży. Próbują ustalić co to za substancja, jednak może być to problematyczne ze względu na to, że budynek został przewietrzony przed przybyciem służb - dopowiadał strażak.

Jak dodał Świerkot, w szkole wyczuwany był zapach drażniący, jednak urządzenia służb nie wykryły żadnej substancji. - W toalecie znaleziono jednak puszkę po gazie pieprzowym, być może to jest przyczyna - spekulował.

Wszystkie ewakuowane osoby przebywały poza budynkiem.

