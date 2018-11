Ewa Malinowska-Grupińska ponownie przewodniczącą rady

Informacje

Pierwsza w tej kadencji sesja Rady Warszawy w Pałacu Kultury i Nauki rozpoczęła się po godzinie 10. Wcześniej nowi radni odebrali zaświadczenia o wyborze.

12.50 Kolejna przerwa. Radni mają później głosować nad wyborem wiceprzewodniczących rady miasta i przewodniczącymi komisji.

12.44 - Z całego serca bardzo, bardzo dziękuję, ten wynik to ogromne zobowiązanie. Wydaj się, że ta pierwsza sesja jest sesją dobrej energii, niech nam towarzyszy przy kolejnych obradach. Spróbujmy pracować razem, bardzo proszę o to – powiedziała po wyborze na przewodniczącą Malinowska-Grupińska.

12.36 Ewa Malinowska-Grupińska (Koalicja Obywatelska) została wybrana na funkcję przewodniczącej rady miasta. W głosowaniu tajnym 57 osób poparło kandydatkę, przeciw było troje radnych.

Warto przypomnieć, że w radzie miasta zasiada 60 samorządowców. 40 z Koalicji Obywatelskiej, 19 radnych - PiS; jeden mandat ma SLD Lewica Razem - radną została Monika Jaruzelska.

Ewa Malinowska-Grupińska fot. Leszek Szymański / PAP

12.30 Trwa kolejna przerwa, podczas której sprawdzane i liczone są głosy.

12.15 Zakończyła się przerwa, radni oddają głosy na przewodniczącego rady miasta.

11.48 Ogłoszono kolejną przerwę.

11.44 Jarosław Szostakowski zgłosił Ewę Malinowską-Grupińską na przewodnicząca rady miasta. Przypomniał, że jest na tym stanowisko od 2007 roku. Jego zdaniem opozycja była również zadowolona z jej pracy.

Nie było innych kandydatur.

Ewa Malinowska-Grupińska wyraziła zgodę. - Ogromnie dziękuję za wskazanie mojej kandydatury - dodała.

11.39 Samorządowcy wybierają przewodniczącego rady Warszawy.

11.30 Wznowiono obrady sesji rady miasta.

10.52 Rozpoczęła się przerwa w obradach Rady Miasta.

10.49 Trzaskowski mówił o zmianach, jakie czekają urząd. - Zmienię struktury, które funkcjonują w mieście, w ramach zarządu stworzę nowe, które będą obejmowały całościowe obszary. Zaproszę do współpracy przedstawicieli ruchów miejskich, miejskich aktywistów – wyliczał między innymi Trzaskowski.

I dodał, że w piątek przedstawi swoich najbliższych współpracowników.

10.44 Głos zabrał Rafał Trzaskowski. - Miesiąc temu mieszkańcy stolicy powierzyli mi urząd prezydenta Warszawy. To olbrzymi zaszczyt, ale oczywiście jeszcze większa odpowiedzialność. Decyzją warszawiaków zaczyna się nowy etap w historii naszego miasta. Szedłem do wyborów zapowiadając mądrą kontynuację i zmiany – powiedział Rafał Trzaskowski.



Mówił o spotkaniach z mieszkańcami w czasie kampanii, planach koncentrowania uwagi na najsłabszych i dbaniu o każdą dzielnicę. - Mój plan poparło ponad pół miliona warszawianek i warszawiaków. To zobowiązanie będą realizował dzień po dniu. Będę realizował program również dla tych, którzy nie udzielili mi poparcia. Hasło "Warszawa dla wszystkich" traktuję wyjątkowo poważnie – mówił Trzaskowski.



Zaznaczył, że ostatnie 12 lat to sukces w kontekście zmian. - Chciałbym podziękować Hannie Gronkiewicz-Waltz. Pani prezydent zmieniła miasto, wszyscy warszawiacy i warszawianki to widzą i będą to pamiętać - podkreślał Trzaskowski.



Stwierdził, że współpraca z Radą Warszawy będzie dla niego absolutnym priorytetem. Zapowiedział, że będzie również współpracował z opozycją. - Był czas obietnic, jest czas realizacji - dodał.



- W poniedziałek przedstawię dokładny program realizacji priorytetów na rzecz Warszawy, warszawianek i warszawiaków - obiecał Trzaskowski.

10.35 Hanna Gronkiewicz-Waltz przekazała Rafałowi Trzaskowskiemu insygnia władzy prezydenckiej.

1/3 Przekazanie władzy fot. Leszek Szymański / PAP 2/3 Przekazanie władzy fot. Leszek Szymański / PAP 3/3 Przekazanie władzy fot. Leszek Szymański / PAP





10.34 - Panie prezydencie, panie radny seniorze, wysoka rado. Mieszkańcy Warszawy. Dziś mija 12 najważniejszych lat w moim życiu zawodowym. Nasze miasto i życie się bardzo zmieniły. Warszawa stawała się europejską metropolią, a to nie tylko zasługa wielkich inwestycji – stwierdziła Gronkiewicz-Waltz.



- Warszawiacy czują się pełnymi Europejczykami, myśląc Europa możemy mówić - Warszawa. Nikt nie zrobi z Warszawy Budapesztu, Stambułu czy Moskwy - dodała.



Mówiła, że najważniejsze są wolność i tolerancja. Wówczas rozległy się brawa. Prezydent mówiła, że Warszawa to wielkie miasto. - Mam nadzieje, że zasady, którym hołduje Warszawa zaczną znowu obowiązywać w całej Polsce. Warszawiacy są odważni i się nie boją – zaznaczyła.



- Nie lubię udzielać rad. Warszawa i mieszkańcy to wymagające miasto do zarządzania, ogrom zagadnień jest porównywalny z zarządzeniem małym państwem – przekonywała Gronkiewicz-Waltz.



Gronkiewicz-Waltz zaapelowała do prezydenta, żeby nie zapomniał, że to mieszkańcy go wybrali. - Celem jest służba mieszkańcom – podkreśliła.

10.25 Rafał Trzaskowski "uroczyście ślubował, że dochowa wierności prawu, a powierzony mu urząd sprawować będzie tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców miasta stołecznego Warszawy".

- Stwierdzam, że pan Rafał Trzaskowski objął swój urząd - powiedział Tadeusz Ross, który prowadzi obrady.

10.23 Rafał Trzaskowski odebrał dokument zatwierdzający wybór Rafała Trzaskowskiego na prezydenta Warszawy. Odegrano hejnał warszawski.

10.19 Po odczytaniu przez Tadeusza Rossa nazwiska Jarosława Szostakowskiego słychać było z sali pojedyncze: "hańba". W kontrze radni Koalicji Obywatelskiej zaczęli klaskać.

10.13 Trwa ślubowanie nowych radnych miasta. Nazwiska samorządowców odczytuje Tadeusz Ross (również radny miasta). Odczytywał między innymi dwa razy nazwisko Piotr Mazurek. W obecnej kadencji będzie dwóch radnych o tym samym imieniu i nazwisku - jeden z Koalicji Obywatelskiej, drugi z Prawa i Sprawiedliwości.





1/4 Nowi radni Warszawy fot. Leszek Szymański / PAP 2/4 Ewa Malinowska-Grupińska fot. Leszek Szymański / PAP 3/4 Monika Jaruzelska fot. Leszek Szymański / PAP 4/4 Dariusz Dziekanowski fot. Leszek Szymański / PAP







10.05 Na sesji zjawiła się prezydent Warszawy. Została przywitana brawami między innymi ze strony radnych Koalicji Obywatelskiej.

10.01 Rozpoczęła się sesja Rady Warszawy.

Zwycięstwo Koalicji Obywatelskiej



Rafał Trzaskowski wygrał wybory prezydenckie w Warszawie już w pierwszej turze. Otrzymał 56,67 proc. głosów (jego kontrkandydat Patryk Jaki wspierany przez PiS - 28,53 proc.).

W najbliższej kadencji w 60-osobowej Radzie Warszawy samodzielną większość 40 radnych będzie miała Koalicja Obywatelska (PO, Nowoczesna, Inicjatywa Polska), 19 radnych - PiS; jeden mandat ma SLD Lewica Razem - radną została Monika Jaruzelska. CZYTAJ WIĘCEJ O OBSADZIE

RAFAŁ TRZASKOWSKI PO OGŁOSZENIU WYNIKÓW WYBORÓW:



ran/mś