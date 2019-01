Informacje

1/3 Ranny wilk z Rebusowej fot. straż miejska 2/3 Ranny wilk z Rebusowej fot. straż miejska 3/3 Ranny wilk z Rebusowej fot. straż miejska





Ranny wilk błąkał się w poniedziałek po jednej z ulic we Włochach. Mieszkańcy wezwali Ekopatrol straży miejskiej, bo wydawało im się, że zwierzę jest psem.

Zgłoszenie, które przyjął dyspozytor straży miejskiej mówiło o psie "wałęsającym się" po Rebusowej. "Z informacji wynikało, że pies ma ranne lub połamane tylne łapy" - opisują strażnicy na swojej stronie internetowej.

Strażnicy wezwali łowczego

Na miejsce wysłany został Ekopatrol. Na Rebusowej funkcjonariusze rzeczywiście trafili na czworonoga. Okazało się jednak, że to dorosły wilk.

Strażnicy zabezpieczyli teren, by zapobiec oddaleniu się dzikiego zwierzęcia. Na pomoc wezwali też łowczego z Lasów Miejskich. To on zajął się odłowieniem rannego wilka.

Drapieżnik trafił do schroniska Lasów Miejskich. Tam zajął się nim weterynarz. Nie udało się ustalić, w jaki sposób zwierzę skaleczyło tylne łapy.

kk/pm