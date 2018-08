Informacje

W sobotę odbył się jeden z dwóch zaplanowanych w Warszawie koncertów Eda Sheerana. Stadion PGE Narodowy został wypełniony po brzegi, a brytyjski wokalista - jak zapewniali jego fani - nie zawiódł publiczności. Niedzielne widowisko również odbędzie się na Narodowym.





W niedzielę kolejny koncert

Na przyjazd Eda Sheraana do Polski długo czekało tysiące jego fanów. - Ed jest niesamowitym artystą. Liczymy na świetną zabawę - mówiła jeszcze przed koncertem jedna z fanek. - Mam jego wszystkie płyty i chciałem poczuć na żywo, jaka jest atmosfera - dodał inny.Po widowisku zapewniali, że nie zawiedli się. Sheeran na koniec zrobił sobie zdjęcie z fanami, a wcześniej założył biało-czerwoną koszulkę z polskim godłem.

Sobotni koncert był jednym z dwóch, które brytyjski gwiazdor zagra na PGE Narodowym. Drugi odbędzie się w niedzielę. Start o godzinie 20.30. Natomiast na teren stadionu będzie można wchodzić od 16.



Zarząd Transportu Miejskiego zaleca, aby na widowisko udać się komunikacją. Metro M2 będzie kursować co pięć minut. Zwiększone zostanie też kursowanie linii tramwajowej numer 9.



Po koncercie uruchomione zostaną także dodatkowe kursy autobusów linii 509 oraz tramwajów linii 3 i 26.



Ed Sheeran jest jednym z najpopularniejszych brytyjskich wokalistów. Jego singiel "Shape of You" był najlepiej sprzedającym się singlem w Wielkiej Brytanii w 2017 roku. Jest też pierwszym Brytyjczykiem, któremu udało się uzyskać dwa miliardy odsłuchań na Spotify.

kw