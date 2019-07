Informacje

W piątek, w Sądzie Okręgowym w Warszawie ma zapaść wyrok w sprawie Kajetana P. oskarżonego o brutalne zabójstwo 30-letniej Katarzyny J., nauczycielki języka włoskiego. Proces trwał 13 miesięcy i zakończył się w ubiegły czwartek.

Rozprawy toczyły się na Bemowie w specjalnej sądowej sali dla niebezpiecznych oskarżonych. Sąd zdecydował, że będą się odbywać za zamkniętymi drzwiami m.in. ze względu na drastyczny charakter sprawy, ale też kwestie dotyczące zdrowia psychicznego oskarżonego.

Zabójstwo, potem ucieczka

Kajetan P. został oskarżony o to, że 3 lutego 2016 roku w mieszkaniu przy Skierniewickiej na warszawskiej Woli zabił - zadając cios nożem w szyję - 30-letnią Katarzynę, lektorkę języka włoskiego.

Następnie jej ciało poćwiartował i przewiózł do swojego mieszkania na Żoliborzu. Tam zdecydował się podpalić zwłoki i uciec. Dwa tygodnie po zbrodni został zatrzymany w Valletcie, stolicy Malty.

W trakcie podróży powrotnej do Polski, na pokładzie samolotu, zaatakował jednego z policjantów. To drugi z zarzutów, jakie przedstawiła mu prokuratura. Mężczyzna podczas przesłuchania złożył szczegółowe wyjaśnienia i przyznał się do zarzutów.

Żadna ze stron procesu nie kwestionowała, że sprawcą brutalnego zabójstwa jest Kajetan P. Do wyjaśnienia pozostawało jedynie, czy mężczyzna był w chwili zbrodni poczytalny, czyli czy zdawał sobie sprawę z tego, co robi.

Kluczowe ekspertyzy

Opinie biegłych psychiatrów i psychologów dotyczące stanu zdrowia psychicznego Kajetana P. były sprzeczne.

Pierwszy zespół ekspertów, który badał mężczyznę, uznał, że jest on całkowicie niepoczytalny. W takim przypadku jedynym wyjściem było umorzenie sprawy i zwrócenie się do sądu o umieszczenie P. w zamkniętym szpitalu psychiatrycznym.

Jednak prokuratura zdecydowała się na powołanie drugiego zespołu psychiatrów. Powstała więc druga ekspertyza, z której wynikało, że podejrzany działał "w warunkach ograniczonej poczytalności". W tej sytuacji prokuratura mogła oskarżyć Kajetana P.

Sędziowie mogą uznać winę oskarżonego i skazać go na karę, o jaką wniosła prokuratura, czyli – jak nieoficjalnie ustaliliśmy - dożywocie. Mogą też (ale nie muszą) ze względu na ograniczoną poczytalność oskarżonego nadzwyczajnie złagodzić karę, nie wiadomo w jakim zakresie. Trzecią możliwością jest uznanie pierwszej opinii biegłych i umorzenie postępowania ze względu na niepoczytalność oskarżonego.

kz