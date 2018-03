Dzik na pasach. Zgodnie z przepisami, na zielonym świetle

Informacje

Nietypowego "pieszego" zauważył kierowca jadący ulicą Górczewską. Przy skrzyżowaniu z Konarskiego, po "zebrze" przebiegał dzik. Zwierzę przecinało jezdnię w chwili, gdy paliło się zielone światło.



Nagranie wzorowego przechodzenia przez jezdnię dostaliśmy na Kontakt 24.





Jak widzimy na zarejestrowanej dacie, sytuacja miała miejsce w piątek, po godzinie 17.30. Samochód, w którym znajdowała się kamera, stał na środkowym pasie Górczewskiej. Zatrzymał się przejściem dla pieszych, ponieważ na sygnalizacji paliło się czerwone światło.

Wszystko działo się na skrzyżowaniu z Konarskiego, w kierunku Wola Parku.

Pewnie przed siebie

Natężenie ruchu - jak widać na filmie - było umiarkowane. Kierowca czekał cierpliwie, kiedy nagle na pasy wbiegł dzik. Zwierz truchtał od strony kościoła św. Łukasza Ewangelisty w kierunku Osiedla Przyjaźń.



Przebiegał pospiesznie, ale pewnie. Patrzył wprost przed siebie, nie rozglądając się na boki. Film trwa kilkadziesiąt sekund. Nie pozwala stwierdzić, w którym kierunku zwierzę udało się ostatecznie.

Pies przechodził na zielonym

Zdarzenie z dzikiem przypomina przechadzkę innego czworonoga z Ełku, którą wysłał na Kontakt 24 Reporter Paweł.



"W drodze do pracy trafiłem na bardzo inteligentnego psa" - napisał. Na wykonanym przez niego filmie widać, jak zwierzak zatrzymuje się przed przejściem dla pieszych i spokojnie czeka na zielone światło. Spokojnie rozgląda się w lewą i w prawą i stronę. Co więcej, autor nagrania stwierdził, że nie był to pierwszy raz, kiedy pies pojawił się na tych pasach.



"Widuję tego psa od roku, ale dopiero wczoraj udało mi się go nagrać" - podkreślił Paweł.

Pies przechodzi na zielonym świetle Paweł / Kontakt 24

