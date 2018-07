"Dziesięć linii metra w Warszawie. To nie jest żart"

Informacje

Konferencja ruchów miejskich

- Połączenie linii kolejowych z istniejącymi nitkami metra i trasami tramwajowymi w jedną sieć pozwoli na uzyskanie w Warszawie efektu dziesięciu linii metra - mówili w piątek przedstawiciele Koalicji Ruchów Miejskich z Justyną Glusman na czele.

Konferencja została zwołana pod hasłem "Dziesięć linii metra w Warszawie", co było nawiązaniem do propozycji Patryka Jakiego sprzed dwóch dni. Kandydat na prezydenta Warszawy z ramienia Zjednoczonej Prawicy zapowiedział rozpoczęcie budowy dwóch nowych linii metra.

Justyna Glusman, kandydatka koalicji na prezydenta, określiła ten pomysł jako "niepoważny".

Węzły przesiadkowe

- Kolejni kandydaci obiecują kolejne linie metra, ale my chcemy pokazać, że w bardzo prosty sposób i szybko można osiągnąć efekt nawet dziesięciu linii metra - powiedział Jan Popławski, rzecznik Miasto Jest Nasze.

- To nie jest żart - dodała Glusman. Wskazała, że Warszawa ma dobrze rozwiniętą infrastrukturę transportu szynowego, ale słabością jest brak zintegrowania między różnymi liniami. Jako przykład kiepskiego połączenia sieci miejskiej komunikacji z koleją wskazała stację Śródmieście.

- To miejsce-symbol, jak słabo zintegrowany jest transport kolejowy, metro, tramwaje i autobusy w Warszawie - powiedziała kandydatka. Wskazywała, że brakuje m.in. łącznika między stacją kolejową Warszawa-Śródmieście a przystankiem metra Centrum.

- Wygodne węzły przesiadkowe to podstawa zintegrowanego transportu miejskiego - podkreśliła. Przekonywała, że stacje kolejowe muszą być bezpieczne i łatwo dostępne dla osób z problemami z poruszaniem się. Zaś komunikacja kolejowa powinna być częstsza w godzinach szczytu, a ZTM i koleje powinny wprowadzić wzajemne uznawanie biletów.

10 linii

Jan Mencwel ze stowarzyszenia Miasto Jest Nasze powiedział, że plan dziesięciu linii metra w Warszawie składa się w 90 proc. z już istniejącej infrastruktury. - Połączyliśmy linie metra, SKM i inne linie kolejowe przebiegające przez Warszawę. Dodaliśmy tylko jedną, planowaną nowa linię. Jest to południowa linia obwodowa - powiedział Mencwel.

10 linii metra według ruchów miejskich fot. materiały prasowe

- Gdybyśmy to wszystko traktowali jako jeden schemat, jedną sieć komunikacji kolejowej w Warszawie, można by właściwie mówić o dziesięciu liniach metra. Gdyby kolej była zintegrowana z całą siecią komunikacji miejskiej, gdyby powstały dogodne przesiadki, to warszawska kolej przestałaby być odwrócona plecami do miasta - dodał.

Agnieszka Klembowska ze stowarzyszenia Sąsiedzi dla Wesołej zwracała uwagę, że SKM to "genialny, superszybki" środek komunikacji. Ale - jak mówiła - jest też najbardziej nieprzewidywalnym sposobem podróży po stolicy ze względu na awarie taboru. Klembowska podkreślała, że w tej chwili pociągi SKM jeżdżą dwa razy na godzinę, a to zdecydowanie zbyt rzadko.

PAP/kw/pm