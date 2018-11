Dziennikarz stanął przed sądem za potrącenie kobiety

Informacje

Piotr N. z wyrokiem fot. TVN24



Ruszył proces dziennikarza Piotra N. Jest on oskarżony o potrącenie pieszej na pasach. Wcześniej N. został skazany za ten sam wypadek na grzywnę, ponieważ nie miał ważnego prawa jazdy, przeglądu technicznego auta i obowiązkowej polisy.

Proces dziennikarza ruszył w piątek po południu. Oskarżony Piotr N. stawił się z obrońcą w Sądzie Rejonowym w Piasecznie.

Prokurator oskarża dziennikarza o nieumyślne spowodowanie wypadku (artykuł 77 kodeksu karnego), w którym poszkodowana została 77-letnia kobieta. Do zdarzenia doszło 5 października ubiegłego roku w Konstancinie-Jeziornie. Jak ustaliła Polska Agencja Prasowa, Piotr N. nie przyznał się i odmówił składania wyjaśnień oraz odpowiedzi na pytania. Kolejną rozprawę zaplanowano na koniec grudnia, a następną w styczniu"

Sprzeciw prokuratury wobec wyroku nakazowego

W związku z tą sprawą zapadł już wyrok nakazowy, wydany przez ten sam sąd. Piotr N. został zobowiązany do zapłacenia sześciu tysięcy złotych grzywny, 10 tysięcy nawiązki dla pokrzywdzonej i opłacenia niespełna sześciu tysięcy złotych kosztów sądowych. Prokuratura wniosła sprzeciw i proces musiał rozpocząć się na normalnych zasadach.

Prokuratura uznała tę karę za rażąco niską z uwagi m.in. na to, że oskarżony w chwili zdarzenia nie miał aktualnego badania technicznego auta, a pojazd ten był technicznie niesprawny i nieubezpieczony. Ponadto, od 30 czerwca 2009 r. Piotr N. miał zatrzymane w trybie administracyjnym prawo jazdy.

Sprawę wyroku nakazowego komentował Zbigniew Ziobro. "Wypadki się zdarzają, ale Polacy oczekują, że prawo będzie równe dla wszystkich, bez względu na to, czy sprawca to osoba znana, czy nie" - pisał w mediach społecznościowych.

Ukarany grzywną za jazdę bez prawa jazdy i OC

Z jazdę chevroletem bez uprawnień, brak obowiązkowej polisy OC oraz ważnego przeglądu, który dopuszczałby wóz do ruchu (to wykroczenie), Piotr N. został już ukarany grzywną. 3 września piaseczyński sąd wydał w tej sprawie wyrok i zobowiązał go do zapłacenia trzech tysięcy złotych grzywny oraz 70 złotych kosztów sądowych.

Za spowodowanie wypadku oskarżonemu grozi do trzech lat więzienia.

PAP/ml/b