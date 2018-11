Informacje

Remont na Zaciszu przełożony - poinformowali w piątek rano urzędnicy z Targówka. Jednak wieczorem robotnicy weszli na plac budowy i, zgodnie z pierwotnym planem, zamknęli ulice. - Ludzie jeżdżą po chodnikach - relacjonuje nasz reporter.

Chodzi o ulice Krośniewicką i Kościeliską. Miasto zapowiedziało remont 600-metrowego odcinka. Stara nawierzchnia została zdarta jeszcze w sierpniu, teraz mieli zakończyć prace.

Odwołali remont...

...a robotnicy na budowie

W związku z remontem, dzielnica zapowiedziała utrudnienia. W pierwszym etapie zamknięcie Krośniewickiej pomiędzy ulicami Żyzną i Gdyńską oraz fragmentu Kościeliskiej do Porannej. Te miały potrwać cztery dni. Następnie z ruchu miała być wyłączona Kościeliska od Porannej do Radzymińskiej.Prace początkowo planowane były od 23 do 30 listopada. Jednak w piątek po południu poinformowano, że ekipa nie wejdzie na plac budowy. Nowy termin miał być podany wkrótce.

Jednak okazało się, że...prace ruszyły.



- Na miejscu jest ciężki sprzęt oraz pracownicy, którzy wyrównują poziom studzienek w taki sposób, żeby można położyć asfalt, jezdnie wygadają jakby remont się rozpoczął - relacjonuje Artur Węgrzynowicz z tvnwarszawa.pl. - Droga jest nieprzejezdna, stoją znaki informujące o utrudnieniach - dodaje. I zauważa, że część kierowców prace omija chodnikiem.

Dzielnica zdziwiona

Zadzwoniliśmy do rzecznika dzielnicy Rafała Lasoty, który całą sytuacją był wyraźnie zdziwiony. - Wczoraj (w piątek - red.) odbyło się spotkanie z wykonawcą. Ten poinformował nas, że prace rozpocznie w przyszłym tygodniu - tłumaczy przedstawiciel dzielnicy.

Rafał Lasota zapewnia, że urząd nie wiedział, iż wykonawca zdecydował się wejść na plac budowy, dlatego nie zaktualizowano informacji o utrudnieniach. - Żarty się skończyły. Remont ma się zakończyć do końca miesiąca. Będziemy to egzekwować - podsumowuje.

