Dzielnica obiecała ważenie ciężarówek. Są pierwsze wyniki

Informacje

Kontrola na Odolanach fot. Artur Węgrzynowicz, tvnwarszawa.pl

W co 15 ciężarówce kontrolowanej na Odolanach drogowcy doszukali się nieprawidłowości. Zarząd Dróg Miejskich poinformował o pierwszych statystykach.

Waga dla samochodów ciężarowych na Jana Kazimierza została zamontowana pod koniec stycznia. Drogowcy razem z policją prowadzą tam kontrole. Teraz przedstawiają statystyki za trzy tygodnie.

150 kontroli

Informacje Odolany: zamontowali wagę, już sprawdzają ciężarówki Na ulicy Jana Kazimierza, w środę rano drogowcy zamontowali wagę dla pojazdów ciężarowych. Razem z policją prowadzą już pierwsze kontrole. WIĘCEJ »

- W sumie skontrowaliśmy około 150 pojazdów, w 10 przykładkach odnotowaliśmy przekroczenia - informuje Karolina Gałecka, rzeczniczka Zarządu Dróg Miejskich.I zaznacza przy tym, że drogowcy zwracali uwagę na masę całkowitą pojazdów ich długość oraz wysokość. - Przekroczenia dotyczyły głównie całkowitej masy, te były przekroczone nawet o 5,9 tony - mówi Gałecka. W takich przypadkach towar musiał być przeładowany. - Nie wypuszczaliśmy przeładowanych samochodów - mówi stanowczo rzeczniczka.

Dodała, że urzędnicy w przypadku nieprawidłowości wszczęli postępowanie administracyjne. - Musimy ustalić, czy wina leży po stronie przedsiębiorcy, czy kierowcy - informuje i zastrzega, że w podobnych przypadkach kara zwyczajowo nakładana jest na przedsiębiorcę i wynosi od 1500 do 15 000 złotych.

Przykładowo za przekroczenie masy całkowitej pojazdu o 0,7 tony grozi kara do 2 tysięcy złotych, a kiedy samochód był o dwa metry za długi - 5 tysięcy złotych.

Uciążliwe ciężarówki

Pomiary to jedna z kilku zmian, jaką zapowiadały pod koniec ubiegłego roku władze Woli. Wszystko po to, aby zniwelować uciążliwy dla mieszkańców ruch dużych pojazdów, które przejeżdżają przez Odolany do znajdujących się w pobliżu zakładów przemysłowych. Mieszkańcy odolańskich osiedli skarżą się w pierwszej kolejności na hałas i pył. W drugiej - na kiepską jakość tamtejszych ulic.

Organizowali w tej sprawie protesty, pisali petycje. Ich starania nie poszły na marne. Oprócz ważenia ciężarówek burmistrz dzielnicy zapowiedział ograniczenie ich ruchu w nocy (między 20 a 8 rano) i wprowadzenie strefy Tempo 30. Zmiany mają dotyczyć terenu ograniczonego ulicami: Połczyńską, Wolską, aleją Prymasa Tysiąclecia, Gniewkowską, Potrzebną i Dźwigową.

kz/mś