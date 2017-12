Działka wróciła do miasta. Jaki: czekam na gratulacje od Gronkiewicz-Waltz

Informacje

Patryk Jaki chwali się decyzją sądu w sprawie Siennej fot. tvn24 / Twitter Patryka Jakiego

Jedna z działek na placu Defilad, pod przedwojennym adresem Sienna 29 już oficjalnie jest własnością miasta stołecznego Warszawy. Potwierdził to sąd, dokonując odpowiedniego wpisu w księdze wieczystej. To pierwsza nieruchomość spośród wszystkich badanych przez komisję weryfikacyjną, która wróciła do publicznej własności. "Platforma obiecała gratulacje, czekam na dotrzymanie słowa" - napisał na Twitterze przewodniczący komisji Patryk Jaki.

Reprywatyzacją Siennej 29 komisja zajmowała się pod koniec lipca, a dwa tygodnie później zdecydowała, że zwrot działki nastąpił niezgodnie z prawem i powinien zostać uchylony. W czwartek członek komisji Sebastian Kaleta poinformował, że wydział ksiąg wieczystych Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa "utrzymał w mocy wpis do księgi wieczystej, którego dokonała komisja weryfikacyjna".

Jak podkreślił, chodziło o wpisanie miasta Warszawa jako "pełnoprawnego, jedynego właściciela tej nieruchomości". Tym samym, w sprawie Siennej 29 Warszawa wróciła do stanu właścicielskiego sprzed reprywatyzacji.

"Decyzja komisji była skuteczna"

- Osoby, które były niezadowolone z decyzji komisji, nie chciały, aby ten wpis został dokonany. Komisja przed sądem wieczystoksięgowym obroniła swoją decyzję i pokazała, że jest skuteczna - podkreślił Kaleta.

Dodał też, że dzięki wpisaniu do księgi wieczystej miasto "jest już w pełni uprawnione do dysponowania tą działką". - Gdyby nie praca komisji, działka warta kilkadziesiąt milionów złotych byłaby dalej łupem handlarzy roszczeń - stwierdził na koniec.

Rzecznik komisji weryfikacyjnej Oliwer Kubicki przypomniał fragment konferencji prezydent Hanny Gronkiewicz-Waltz z 4 sierpnia 2017 roku, na której odniosła się ona do sprawy działki przy Siennej i stwierdziła, że "pogratuluje Patrykowi Jakiemu gdy wpisze do księgi wieczystej Sienną".

"Pani prezydent, czekamy na gratulacje" - napisał na Twitterze Kubicki.

Zadowolenia nie krył też sam przewodniczący zespołu Patryk Jaki. "PO tak bardzo nie wierzyła, że nam się uda, że publicznie obiecała gratulacje. Sienna wpisana. Czekam na dotrzymanie słowa i gratulacje dla komisji weryfikacyjnej" - oświadczył również na Twitterze.

HGW mówiła, że pogratuluje #KomisjaWeryfikacyjna jak Sienna będzie wpisana znów w księgach wieczystych miasta.

Członkom PO podpowiadam, że gratulacje można wysyłać na Al.Ujzadowskie 11 z dopiskiem „niekonstytucyjna dzałalność” pic.twitter.com/LdF4Pkvq1l — Patryk Jaki (@PatrykJaki) 21 grudnia 2017

Działka odzyskana za bezcen

Działka przy dawnej Siennej 29 została zwrócona w 2012 roku. Miasto przyznało prawo użytkowania wieczystego biznesmenowi Maciejowi M., który planował wybudowanie tam 60-piętrowego wieżowca. Pozwalał na to plan zagospodarowania przestrzennego, przyjęty w 2010 roku błyskawicznie przez radę miasta - na krótko przed wyborami samorządowymi.

W maju Prokuratura Regionalna we Wrocławiu postawiła zarzuty w sprawie reprywatyzacji m.in. Siennej 29 właśnie Maciejowi M. i rzeczoznawcy Michałowi Sz. Zdaniem prokuratury, prawa i roszczenia do nieruchomości przejęto za rażąco zaniżoną cenę - jej wartość rynkową oszacowano na 14,4 milionów złotych, a wartość praw i roszczeń - na 345 tysiące.

Maciej M. jest w areszcie; Michał Sz. opuścił areszt po wpłacie 60 tys. zł kaucji - odmówił zeznań przed komisją.

>> ZOBACZ JAK WYGLĄDAŁO POSIEDZENIE W SPRAWIE SIENNEJ 29 <<

kw/PAP