Dyrektor Muzeum Narodowego odchodzi. "Brak dialogu z ministerstwem"

Informacje

Agnieszka Morawińska fot. archiwum TVN

Agnieszka Morawińska, dyrektor Muzeum Narodowego w Warszawie poinformowała, że w czwartek złożyła rezygnację ze stanowiska. Jako powód podała "utrzymujący się od pewnego czasu brak efektywnej komunikacji" z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

O złożeniu rezygnacji Morawińska, która kieruje MNW od 2010 r., poinformowała w czwartek na swojej stronie na Facebooku. Oświadczenie dyrektor zamieszczone zostało także na stronie Muzeum Narodowego.



"Dziś złożyłam rezygnację ze stanowiska dyrektora Muzeum Narodowego w Warszawie jednocześnie na ręce Przewodniczącego Rady Powierniczej i Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego" - napisała Morawińska. Dodała, że Muzeum Narodowe w Warszawie nigdy nie było dla niej tylko miejscem pracy, lecz instytucją, z którą czuje się szczególnie związana, także rodzinnie. "Kierowanie MNW było uwieńczeniem mojej drogi zawodowej, spełnieniem marzeń i źródłem wielu satysfakcji" - wskazała.

Gorsza sytuacja finansowa

Osiem lat w Muzeum Narodowym

Morawińska napisała, że docenia wspólne osiągnięcia Muzeum Narodowego w Warszawie, Rady Powierniczej i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. "Dokonanie wielkiego sprzątania Muzeum przed jubileuszem 150-lecia, opracowywanie i otwieranie kolejnych galerii stałych, wygospodarowanie przestrzeni na wystawy czasowe, wszystkie nasze wystawy w kraju i te prezentujące polską sztukę za granicą w tak dalekich krajach jak Chiny czy Korea, wszystkie wydawnictwa, wzmocnienie i rozwój Oddziałów Muzeum, zwłaszcza Nieborowa i Królikarni, to lista naszych wspólnych osiągnięć" - napisała.Dodała, że muzeum zostało zasadniczo odmienione, zyskało szeroką publiczność i przyjaciół, "a także szczodrego darczyńcę, któremu zawsze będę wdzięczna"."Jednak utrzymujący się od pewnego czasu brak efektywnej komunikacji z Ministerstwem, skutkujący pogarszającą się sytuacją finansową naszej instytucji, lekceważenie naszych sygnałów przekazywanych wielokrotnie, także publicznie, brak odpowiedzi na pisma, bałamutne powtarzanie informacji o bliskim rozwiązaniu problemów dzięki wyprowadzce Muzeum Wojska (ma się ono przenieść do kompleksu muzealnego, który powstanie na Cytadeli - red.), wreszcie sposób procedowania w sprawie naszych magazynów sprawiają, że w poczuciu troski o dobro Muzeum postanowiłam przyspieszyć swoje odejście" - napisała dyrektor MNW.Zaznaczyła, że decyzję tę podejmuje "z ciężkim sercem, niemniej w nadziei, że być może zmiana na stanowisku dyrektora pozwoli MKiDN z należną odpowiedzialnością podejść do problemów Muzeum Narodowego w Warszawie".

Dr Agnieszka Morawińska jest historykiem i krytykiem sztuki. W latach 1976-1991 była kuratorem Galerii Sztuki Polskiej w Muzeum Narodowym w Warszawie. Od 1990 do 1991 r. sprawowała funkcję wiceministra kultury i sztuki. Była kuratorem Zbiorów Sztuki Zamku Królewskiego w Warszawie (1991-1993); ambasadorem Polski w Australii, Nowej Zelandii i Papui Nowej Gwinei (1993-1997). Po powrocie do kraju pracowała jako kurator w Zamku Królewskim w Warszawie oraz jako wykładowca w warszawskiej ASP.



W 2001 r. została dyrektor "Zachęty" Narodowej Galerii Sztuki.



Była kuratorem wielu wystaw, m.in.: "Symbolism in Polish Painting 1890-1914" w Detroit Institute of Arts; "Artystki Polskie" (Muzeum Narodowe w Warszawie); "Polish Women Artists and the Avant Guard" (National Museum of Women in the Arts, Washington); "Romantyzm. Malarstwo w czasach Chopina" (Zamek Królewski w Warszawie); "Malarstwo Polskie XXI wieku" (Zachęta Narodowa Galeria Sztuki).



Dyrektorem Muzeum Narodowego w Warszawie była od października 2010 r.

Czytaj też o neonach z dawnego Sezamu przekazanych do Muzeum Neonów:

PAP/kz/pm