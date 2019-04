Informacje

"Dyrektor ma prawo podejmować decyzje" TVN24

- Dyrektor ma prawo podejmować decyzję o tym, co jest eksponowane, a co nie - tak Jarosław Sellin, wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego, komentuje decyzję o usunięciu z Muzeum Narodowego prac Natalii LL i Katarzyny Kozyry.

Jarosław Sellin skomentował sprawę opisaną w sobotę przez "Gazetę Stołeczną". Dyrekcja Muzeum Narodowego zdecydowała o usunięciu z wystawy dwóch instalacji.

Do piątku znajdowały się one w Galerii Sztuki XX i XXI Wieku. Pierwsza to "Sztuka konsumpcyjna" z 1975 r., w której autorka przedstawiła fotografie kobiet w zmysłowy sposób jedzące banany. Druga z kolei nosi tytuł "Pojawienie się Lou Salome" (z 2005 roku). Artystka ukazała tu femme fatale z dwoma psami, które mają twarz Friedricha Nietzschego i Paula Ree.

- To jest Muzeum Narodowe i pewna tematyka z zakresu gender nie powinna być explicite pokazywana - uzasadniał w rozmowie ze "Stołeczną" profesor Jerzy Miziołek, który w końcu listopada zeszłego roku stanął na czele tej instytucji.

"Ma do tego prawo"

- Zgodnie z ustawą każdy dyrektor instytucji kultury jest odpowiedzialny za całokształt działalności swojej instytucji. I tak jest również w przypadku Muzeum Narodowego w Warszawie - mówił Sellin. - Dyrektor ma prawo podejmować decyzję o tym, co jest eksponowane i co nie jest eksponowane. I bierze to wyłącznie na własną odpowiedzialność.

Wiceminister kultury podkreślił, że jego resort, jako organizator muzeum jedynie "czuwa nad tym, żeby była stabilność działalności tej instytucji w sensie finansowym, czy kierowniczym."

- O tym co jest eksponowane, jak długo jest eksponowane, kiedy się zmienia ekspozycję, takie decyzje podejmuje wyłącznie dyrektor muzeum - zaznaczył Jarosław Sellin. - Nie będę tego oceniał, bo to jest odpowiedzialność dyrektora muzeum. Z tego, co czytałem, jeśli chodzi o wyjaśnienia dyrektora muzeum, chce zmienić po prostu kształt Galerii Sztuki Współczesnej XX i XXI Wieku po pięciu latach eksponowania w takim, a nie innym kształcie tej galerii. I ma do tego prawo - ocenił wiceminister.

Chętniej pokazujemy zabitych niż nagich

O decyzji dyrektora muzeum dyskutowali też goście Marcina Mellera w programie "Drugie Śniadanie Mistrzów" w TVN24.

- To prace, które nie wiem, dlaczego zgorszyły. Jest tam pani, która je banana po prostu - komentował pisarz Grzegorz Kasdepke.

- Intensywnie wpatrywałem się, co tam jest takiego nieprzyzwoitego - dodawał ze zdziwieniem felietonista Michał Ogórek.

Kasdepke zwrócił uwagę, że w tłumnie odwiedzanym przez dzieci Muzeum Powstania Warszawskiego jest wiele drastycznych obrazów. - Chętniej pokazujemy zabitych niż nagich - ocenił.

- On [dyrektor - red.] tutaj mówi: "Nie mogę nie reagować na skargi jednej pani i matki." Ciekawe, co byłoby, gdyby ktoś o poglądach zgoła odmiennych, mocno liberalnych, poszedł do jakiegoś muzuem i zobaczył krzyż i to by go oburzyło i zgłosił skargę do dyrektora. I co wtedy powie taki dyrektor? "No nie mogę nie reagować, ściągam krzyż". Czyli nagle pokazuje się jako sługa jednej grupy - stwierdził z kolei komik Michał Kempa.

