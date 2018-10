Dynamiczny finisz kampanii prezydenckiej

Informacje

To najprawdopodobniej najbardziej intensywna kampania w historii wyborów samorządowych w Warszawie. Formalnie trwa od blisko dwóch miesięcy, czyli od dnia, w którym premier Mateusz Morawiecki ogłosił datę wyborów. Ale tak naprawdę toczy się już od niemal pół roku, po tym, jak okazało się, że to Patryk Jaki będzie kontrkandydatem Rafała Trzaskowskiego. Ten drugi swój start ogłosił jeszcze wcześniej, bo już w listopadzie 2017 roku.

36 impulsów

Patryk Jaki ze Zjednoczonej Prawicy stawił się po godzinie 10 na stacji Warszawa-Koło, by wspólnie z wiceministrem infrastruktury Andrzejem Bittelem rozmawiać o postępie prac remontownych na kolei.

Śladem kandydata na prezydenta podążał Paweł Łukasik, reporter TVN24. Jak mówił, wieści niosły, że Jaki ma przyjechać drezyną.

O 12 Jaki ruszył z kolei z akcją 36 impulsów. Wystartował na placu Defilad, gdzie mówił o swojej wizji tego terenu. Zakończyć ma po 36 godzinach na placu Zamkowym o godzinie 23.30 w piątek.

Podczas tego przedwyborczego maratonu kandydat ma odwiedzać różne miejsca, w różnych dzielnicach Warszawy.

Akcja 24 godziny

W czwartek na swej ostatniej przed pierwszą turą wyborów samorządowych konwencji wystąpi kandydat Koalicji Obywatelskiej na prezydenta Warszawy Rafał Trzaskowski. W południe zapowiedział budowę ogrodów wiedzy, czyli edukacyjnych placów zabaw, w każdej stołecznej dzielnicy.

Kolejne kilkadziesiąt godzin, aż do ciszy wyborczej chce spędzić na rozmowie z warszawiakami i zachęcaniu ich do głosowania.

Konwencja zaplanowana jest na czwartkowe popołudnie. Ma mieć wymiar lokalny - oprócz Trzaskowskiego i członków władz mazowieckiej i warszawskiej PO, głos zabiorą także kandydaci na radnych różnych szczebli samorządu.

Po konwencji zarówno Trzaskowski, jak i kandydaci na radnych mają ruszyć do pracy tak, by maksymalnie wykorzystać ostatnie godziny kampanii wyborczej. - Ja będę przez te 24 godziny po konwencji w miejscach, które są ważne dla Warszawy i dla warszawiaków. Będziemy cały czas rozmawiać – tutaj chodzi o to, żeby pokazać pełną determinację, pokazać jak ważny jest ten głos i że nic nie jest przesądzone - podkreślił kandydat na prezydenta stolicy.

Akcje w centrum

Z Jan Śpiewak i członkowie jego komitetu spotkali się w Pałacu Kultury i Nauki przed salą obrad rady miasta, by mówić o petycji, którą skierowali do Rady Warszawy. Chcą, by radni zajęli się pomysłem komitetu Wygra Warszawa na stworzenie Parku Centralnego wokół PKiN.

Od rana rozmowy z warszawiakami prowadzi również Jacek Wojciechowicz, kandydat komitetu Akcja Warszawa na prezydenta stolicy. Były wiceprezydent był w centrum miasta, później będzie na Targówku, w Wawrze i w Wesołej.

Z kolei ruchy miejskie z kandydatką Justyną Glusman przedstawiły przed Pałacem Kultury i Nauki symboliczną "kulę smogową", czyli szklaną pamiątkową kulę, która ma oznaczać warszawski smog.

Aktywiści chcieli w ten sposób zwrócić uwagę na to, że ich zdaniem poprzednie ekipy nie poradziły sobie z rozwiązaniem tego problemu. Zapewniali , że dla nich walka z zanieczyszczeniem powietrza to priorytet.

14 kandydatów

Wybory samorządowe odbędą się 21 października, a druga tura, jeśli będzie potrzebna - 4 listopada.

W najbliższych wyborach o prezydenturę Warszawy zawalczą (w kolejności alfabetycznej): burmistrz Targówka Sławomir Antonik (Bezpartyjni), Justyna Glusman (Koalicja Ruchów Miejskich skupiona wokół stowarzyszenia Miasto Jest Nasze), lider Ruchu Sprawiedliwości Społecznej Piotr Ikonowicz,wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki (Zjednoczona Prawica), poseł Kukiz'15 Marek Jakubiak, prezes partii Wolność Janusz Korwin-Mikke, Krystyna Krzekotowska ze Światowego Kongresu Polaków, Jan Potocki z II Rzeczpospolitej, kandydat SLD Andrzej Rozenek, rzecznik PSL Jakub Stefaniak, lider Wolnego Miasta Warszawa Jan Śpiewak (Wygra Warszawa), Paweł Tanajno (Komitet Wyborczy Wyborców Odkorkujmy Warszawę. RIGCZ. Tanajno. Hawajska+), poseł PO Rafał Trzaskowski (Koalicja Obywatelska), były wiceprezydent Warszawy Jacek Wojciechowicz.

ran/pm