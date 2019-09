Dworczyk: ścieki w stu procentach trafiają do "Czajki"

Informacje

Ścieki w stu procentach trafiają do oczyszczalni "Czajka", instalacja o świcie uzyskała zakładaną wydajność - poinformował w sobotę rano szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michał Dworczyk.

Uzyskanie pełnej wydajności tymczasowej instalacji tłoczącej ścieki do oczyszczalni "Czajka" jest efektem montażu nowej pompy.

Początkowo, mimo uruchomienia rurociągu, część ścieków nadal trafiała do Wisły. O zakończeniu tej sytuacji Dworczyk poinformował w sobotę rano.



"Ścieki już w 100 procentach trafiają do Czajki! O świcie instalacja uzyskała zakładaną wydajność" - napisał minister na Twitterze.

Ścieki już w 100% trafiają do Czajki! O świcie instalacja uzyskała zakładaną wydajność. Wielkie gratulacje dla min. A. Moskwy, prez. K. Wosia i wszystkich pracujących ciężko w ostatnich dniach nad całkowitym powstrzymaniem zrzutu ścieków do Wisły! (Foto: nic się nie przelewa :) pic.twitter.com/0yF6S8A4Za — Michał Dworczyk (@michaldworczyk) September 14, 2019

Zamontowali nową pompę

Zamontowali nową pompę

W czwartek instalacja, która tłoczyła ścieki do tymczasowego rurociągu na moście pontonowym, została rozmontowana, przez co wszystkie ścieki z lewobrzeżnej Warszawy zaczęły znów trafiać do Wisły. Jak przekazał rzecznik Wód Polskich Sergiusz Kieruzel, chodziło o montaż nowej zatapialnej pompy, która miała poprawić wydajność całego systemu.

Jej montaż zakończył się w piątek w nocy. Wtedy też wznowione zostało tłoczenie nieczystości do awaryjnego rurociągu.

Rzecznik Wód Polskich zastrzegał w piątek, że system nie osiągnął jeszcze pełnej mocy. - Moc przesyłu jest cały czas zwiększana. Część nieczystości trafia do rury. Rano, około godziny 7, było to około 40 procent. Reszta płynie do rzeki - mówił Kieruzel. Podkreślił jednak, że wszystko idzie zgodnie z planem. - Nowa zatapialna pompa została już podłączona, ale jeszcze nie działa. Tak jak zapowiadaliśmy wcześniej, do końca tygodnia cały system osiągnie 100 procent przesyłu i wszystkie ścieki popłyną rurociągiem - deklarował.

Awaria kolektorów

Do awarii dwóch kolektorów odprowadzających ścieki z lewobrzeżnej Warszawy do leżącej na prawym brzegu oczyszczalni "Czajka" doszło we wtorek, 27 sierpnia i dzień później. Od 28 sierpnia nieczystości są zrzucane do Wisły.

W poniedziałek, 9 września, uruchomiono rurociąg tymczasowy na zbudowanym przez wojsko moście pontonowym. Płynęło nim kilkadziesiąt procent wszystkich ścieków, do końca tygodnia miała to być całość.

Na wypadek przedłużenia się naprawy kolektorów miasto rozważa budowę alternatywnego rurociągu na moście Skłodowskiej-Curie (Północnym).

PAP/kk/pm