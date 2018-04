Dwóch chętnych do budowy drogi rowerowej na Prymasa Tysiąclecia

Informacje

Będzie nowa droga rowerowa na Prymasa Tysiąclecia fot. ZDM

Urzędnicy otworzyli koperty z ofertami wykonawców chętnych do budowy drogi rowerowej w alei Prymasa Tysiąclecia. Zgłosiły się dwie firmy. "To dobra wiadomość. Oferty mieszczą się w naszym kosztorysie" - informuje pełnomocnik miasta do spraw komunikacji rowerowej.



Nowa droga planowana jest na odcinku od alei Obrońców Grodna do ronda Zesłańców Syberyjskich.



"To jedna z tras o największym natężeniu ruchu rowerowego. Wymiana nawierzchni z kostki betonowej na asfalt poprawi komfort jazdy rowerzystów przemierzających ją każdego dnia" - czytamy w komunikacie pełnomocnika. Przy nowej drodze powstać ma też pętla indukcyjna do zliczania rowerzystów.

Oferty mieszczą się w kosztorysie

Kilka dni temu miasto sprawdziło oferty wykonawców chętnych do realizacji przedsięwzięcia. Zgłosiły się dwie warszawskie firmy. Pierwsza - P.P.U.H. EFEKT zaproponowała budowę drogi za nieco ponad trzy miliony złotych (i gwarancję na 60 miesięcy).

Zaś druga - ROKOM - za 2,9 miliona złotych (zachowując również 60 miesięcy gwarancji).

Jak pisze Pełnomocnik miasta do spraw rowerów, urzędnicy cieszą się z propozycji, bo te mieszczą się w szacowanym kosztorysie inwestycji. Miasto planowało przeznaczyć na nową drogą 4,5 miliona złotych brutto.

"Obecnie trwa analizowanie dokumentów. W przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia trasa może zyskać nową nawierzchnię jeszcze w tym roku" - zapowiada pełnomocnik na swoim profilu na Facebooku.

Rowerem przez cztery dzielnice

Równocześnie trwa budowa drogi rowerowej wzdłuż Kasprzaka-Wolskiej i Połczyńskiej. Po jej ukończeniu i połączeniu drogi z już istniejącą infrastrukturą rowerzyści będą mieli do dyspozycji spójny korytarz transportowy o długości 12 kilometrów. Trasa przebiegać będzie z Bemowa na Pragę przez Wolę i Śródmieście.

kw/pm