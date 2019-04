Informacje

Śmiertelny wypadek w miejscowości Błonie, na drodze krajowej numer 92. Ciężarówka zderzyła się z autem osobowym. Dwie osoby nie żyją. Utrudnienia na trasie mogą potrwać jeszcze kilka godzin.

Do wypadku doszło kilka minut po godzinie 4 rano. - Poszkodowane zostały cztery osoby. Dwóch mężczyzn z auta osobowego zmarło, a kobieta i mężczyzna z ciężarówki zostali przewiezieni do szpitala - poinformował Kazimierz Jaworski z Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Błoniu.

Droga numer 92 jest zablokowana w obu kierunkach. Kierowcy są kierowani na objazdy.

- Ze wstępnych ustaleń wynika, że BMW, na prostym odcinku drogi, zjechało na lewy pas ruchu i zderzyło się z ciężarową scanią. Na miejscu pracuje prokurator - przekazał Piotr Świstak z sekcji prasowej Komendy Stołecznej Policji.

Służby podają, że na miejscu pracuje sześć zastępów straży pożarnej, policja i pogotowie.

Jak szacuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, utrudnienia na trasie skończą się około godziny 11.

- Na miejscu są policjanci, którzy dokonują pomiarów, żeby dokładnie oszacować jak doszło do tego wypadku. To jest stara trasa Warszawa-Poznań, która obecnie jest mniej uczęszczana ze względu na autostradę A2, ale nadal ruch lokalny w tych godzinach jest tutaj bardzo duży. Mieszkańcy okolicznych miejscowości tą trasą podążają do Warszawy - relacjonuje reporter tvnwarszawa.pl Mateusz Szmelter.

I dodaje, że kierowcy jadą objazdami, na których tworzą się ogromne korki.

1/4 Śmiertelny wypadek w miejscowości Błonie fot. warszawa@tvn.pl 2/4 Dwie osoby zginęły w wypadku w miejscowości Błonie fot. Mateusz Szmelter / tvnwarszawa.pl 3/4 Dwie osoby zginęły w wypadku w miejscowości Błonie fot. Mateusz Szmelter / tvnwarszawa.pl 4/4 Dwie osoby zginęły w wypadku w miejscowości Błonie fot. Mateusz Szmelter / tvnwarszawa.pl







Drugi wypadek w ciągu kilku godzin

To drugi tragiczny wypadek w tej okolicy. Do poprzedniego doszło we wtorek wieczorem w pobliskim Zaborówku, na drodze wojewódzkiej 580. Samochód uderzył w drzewo. Jedna osoba poniosła śmierć na miejscu. Resuscytacja drugiej osoby trwała 30 minut, ale nie przyniosła efektu.

Śmiertelny wypadek w Zaborówku Mateusz Szmelter / tvnwarszawa.pl

mp/r