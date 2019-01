Dwie nowe stacje badajÄ… jakoÅ›Ä‡ powietrza w Warszawie

Informacje

Stacja pomiaru jakości powietrza przy Bajkowej Mateusz Szmelter, tvnwarszawa.pl



Z początkiem roku zaczęły działać dwie nowe stacje pomiaru jakości powietrza. Nowe urządzenia stanęły w Wawrze i we Włochach. Warszawiacy mogą sprawdzać poziom smogu w pięciu lokalizacjach.



Stacje stanęły przy ulicy Chrościckiego 16/18 oraz Bajkowej 17/21. O uruchomieniu nowych urządzeń pierwsza napisała "Gazeta Stołeczna".

Te informacje potwierdziła nam Katarzyna Pirowska z Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska.

Po konsultacjach

Informacje Awaria stacji pomiaru smogu w alei Niepodległości Od kilku dni nie działa pomiar jakości powietrza w centrum Warszawy. Awarii uległa stacja przy alei Niepodległości, już wcześniej wyłączono tę przy... WIĘCEJ »

Informacje 150 urządzeń do badania smogu. Przetarg opóźniony Nie w tym roku - jak wstępnie planowano - lecz w przyszłym ratusz ma ogłosić przetarg na zakup 150 urządzeń do pomiaru jakości powietrza. 100 z nich... WIĘCEJ »

Jak podkreśliła, lokalizacje stacji zostały przeanalizowane i zaproponowane przez niezależnych ekspertów, m.in. z Instytutu Ochrony Środowiska - Państwowego Instytutu Badawczego oraz Instytutu Podstaw Inżynierii Środowiska PAN z Zabrza.

- Zmiany były również konsultowane z działającymi w Warszawie organizacjami społecznymi zajmującymi się problematyką jakości powietrza - dodała Pirowska.

W nowych stacjach jest automatyczny pomiar pyłów zawieszonych PM10 i PM2,5, czyli głównych składników smogu. Ponadto, manualnie można tam zbadać poziomy benzo(a)pirenu i metali ciężkich, takich jak arsen, kadm, nikiel, ołów w pyle.

- Dodatkowo na stacji Warszawa-Chrościckiego mierzone są: ozon, dwutlenek siarki, tlenek azotu, dwutlenek azotu - podsumowuje przedstawicielka GIOŚ.

Jedna stacja się zepsuła

Aktualnie na terenie Warszawy działa sześć stacji pomiaru jakości powietrza. Oprócz dwóch nowych urządzeń działają także te starsze: na Ursynowie (przy ulicy Wokalnej 1), Targówku (Kondratowicza 8) i Ochocie (al. Niepodległości 227) i Bielanach (Tołstoja 2).

Pod koniec grudnia na tvnwarszawa.pl informowaliśmy o przestoju w działaniu stacji przy al.Niepodległości. Doszło wtedy do awarii transmisji danych. Usterka została już usunięta.

Natomiast w kwietniu pisaliśmy o wyłączeniu stacji pomiarowej przy ulicy Marszałkowskiej. Przyczyną było - jak mówił wtedy Tomasz Klech z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska - niedostosowanie sprzętu do obecnych wymagań jakościowych. - Kiedy kupowaliśmy go w 2012 roku, były trochę inne wymagania. Nie trzeba było stosować tak dużej liczby dodatkowych urządzeń - poinformował. Dodał, że obecnie jest to już wymagane, a na montaż dodatkowego sprzętu nie ma miejsca.

Sześć stacji pomiarowych fot. Google maps / tvn24.pl

150 urządzeń dla stolicy i okolicy

Własny system kontroli jakości powietrza chce wprowadzić miasto. Inwestycja ma jednak opóźnienie. W listopadzie przełożono przetarg na zakup 150 urządzeń do badania jakości powietrza. 100 z nich ma pojawić się w Warszawie, a 50 - w podwarszawskich gminach.

Pierwotnie przetarg miał zostać ogłoszony w 2018 roku. Ostatecznie odbyć ma się w tym.

Jak tłumaczyła Dominika Wiśniewska z wydziału prasowego ratusza, przesunięcie terminu wynika z "testowania niskobudżetowych mierników, które są dostępne na rynku". - Dzięki przeprowadzeniu pilotażu mogliśmy określić, jakie wymagania muszą spełnić nowo zakupione urządzenia - podkreślała urzędniczka.

1/6 Stacja pomiaru jakości powietrza przy Bajkowej fot. Mateusz Szmelter, tvnwarszawa.pl 2/6 Stacja pomiaru jakości powietrza przy Bajkowej fot. Mateusz Szmelter, tvnwarszawa.pl 3/6 Stacja pomiaru jakości powietrza przy Bajkowej fot. Mateusz Szmelter, tvnwarszawa.pl 4/6 Stacja pomiaru jakości powietrza przy Bajkowej fot. Mateusz Szmelter, tvnwarszawa.pl 5/6 Stacja pomiaru jakości powietrza przy Bajkowej fot. Mateusz Szmelter, tvnwarszawa.pl 6/6 Stacja pomiaru jakości powietrza przy Bajkowej fot. Mateusz Szmelter, tvnwarszawa.pl











ml/b/pm