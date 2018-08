Informacje

Dwie grupy przemycały ludzi. Woził ich ten sam taksówkarz fot. TVN24

Do Sądu Okręgowego w Warszawie trafił akt oskarżenia przeciwko 22 osobom zaangażowanym w przemyt migrantów z Czeczenii, przez Polskę, na zachód Europy. Jak ustaliła prokuratura, od każdego imigranta inkasowali co najmniej tysiąc euro.

Głównymi oskarżonymi w tej sprawie są dwaj Rosjanie pochodzenia czeczeńskiego, Kurban M. i Movlat Ch, którzy w latach 2016-17 mieli kierować dwiema konkurencyjnymi grupami przestępczymi.

Obie działały w identyczny sposób. Do przewożenia migrantów korzystały nawet z usług... tego samego taksówkarza z Terespola. Dlatego sprawy połączono. - Skierowaliśmy do Sądu Okręgowego w Warszawie akt oskarżenia przeciwko 22 osobom zaangażowanym w proceder organizowania cudzoziemcom, pochodzącym głównie z Czeczenii, nielegalnego przekroczenia granicy RP - powiedział Łukasz Łapczyński, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

Cztery województwa

Przestępcy działali na terenie czterech województw: mazowieckiego, lubelskiego, wielkopolskiego oraz zachodniopomorskiego.

Kurban M. i Movlat Ch. "zatrudniali" głównie Polaków, którzy przed stołecznym sądem odpowiedzą za udział w zorganizowanych grupach przestępczych i organizowanie przewozu cudzoziemców z Polski na zachód Europy. Wśród nich są także kierowcy taksówek i osoby przewożące migrantów po kraju i za granicę.

Grupy wykorzystywały tak zwaną "procedurę uchodźczą", stosowaną podczas udzielania cudzoziemcom, przede wszystkim z Czeczenii, ochrony na terytorium RP. Cudzoziemcy na granicy w Terespolu informowali, że uciekają przed wojną i składali wnioski o przyznanie statusu uchodźcy. Wydawano im wtedy tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca, uprawniające do pobytu w Polsce. Na czas rozpatrzenia prośby trafiali do otwartych ośrodków dla cudzoziemców w okolicach Terespola.

To właśnie w tych ośrodkach przestępcy werbowali migrantów. Następnie, po pobraniu od nich opłaty - co najmniej 1000 euro - organizowali przewóz z Polski głównie do Francji i Niemiec.

- Przewożenie cudzoziemców oskarżeni zlecali współpracującym z nimi kierowcom taksówek, a także innym osobom wykorzystującym do tego celu prywatne pojazdy – powiedział Łapczyński.

Na gorącym uczynku

Śledztwo zostało wszczęte w oparciu o ustalenia Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej. Dzięki temu udało się na gorącym uczynku zatrzymać taksówkarzy, którzy wozili imigrantów na zlecenie Kurbana M. Śledczy ustalili, że Rosjanin osobiście nadzorował przewóz i rozliczał się z uchodźcami oraz przewoźnikami. W ten sam sposób działał Movlat Ch. i jego konkurencyjna grupa.

- Główni podejrzani przebywają w aresztach śledczych. Nie przyznali się do zarzucanych im czynów. Swój udział w procederze potwierdziła większość taksówkarzy oraz pozostałych kierowców. Wobec nich stosowane są wolnościowe środki zapobiegawcze – powiedział Łapczyński.

Za udział w zorganizowanej grupie przestępczej Kodeks karny przewiduje do 10 lat więzienia. Z kolei przemyt ludzi przez granicę zagrożony jest karą do 8 lat. Ale fakt, że sprawcy z popełniania przestępstw uczynili sobie stałe źródło dochodu może spowodować zaostrzenie kary do nawet 20 lat.

Prokuratura Okręgowa w Warszawie ustaliła, że Kurban M. za przemyt uchodźców został w 2011 roku skazany przez niemiecki sąd na 4 lata i 8 miesięcy pozbawienia wolności. W więzieniu spędził dwa lata i jest poszukiwany do odbycia reszty kary.

PAP/kz/r