Najpierw, późnym popołudniem, atak na plebanii. Później, już pod wieczór, zabójstwo z użyciem noża na stoisku z warzywami. W czwartek w Warszawie doszło do dwóch tragicznych zdarzeń.

"To był rękoczyn"

- Należy podkreślić, że te dwa zdarzenia nie mają ze sobą nic wspólnego - zaznaczył w piątek rano Sylwester Marczak, rzecznik Komendy Stołecznej Policji.

Przypomnijmy, do pierwszego ataku doszło około godziny 17 przy ulicy Nowolipki. Do plebanii parafii świętego Augustyna wszedł mężczyzna.

- Atakuje będącego w środku mężczyznę, pokrzywdzonemu próbuje pomóc ksiądz. On również jest zaatakowany, zostaje kilkukrotnie uderzony - relacjonuje Marczak.

Jak już pisaliśmy, pierwsza z ofiar to 65-latek. Mimo reanimacji zmarł. Rzecznik Archidiecezji Warszawskiej ksiądz Przemysław Śliwiński poinformował, że mężczyzna przyszedł do kościoła do spowiedzi. Był ojcem jednego z księży z terenu Archidiecezji Warszawskiej.

Według niego napastnik nie używał noża. - To był rękoczyn - poinformował duchowny.

Sprawę wyjaśniają policjanci i prokurator. - Zabezpieczane są ślady, żeby odtworzyć przebieg całego zdarzenia i odpowiedzieć na pytanie o motyw - zaznacza Marczak.

Po zdarzeniu 38-letni napastnik zasłabł. Był reanimowany. Obecnie przebywa w szpitalu, pilnują go tam policjanci. Według informacji przekazanych w piątek wczesnym popołudniem przez prokuraturę, jest nieprzytomny.

"Był pod wpływem"

Do drugiego ataku doszło przed godziną 19 przy ulicy Sobieskiego. Jak poinformowała policja, z relacji świadków wynika, że napastnik przyszedł do stoiska z warzywami i kilkukrotnie ugodził nożem 40-letniego mężczyznę, który pracował w tym miejscu.

- Sprawca zadaje dużo ciosów, oddala się z miejsca zdarzenia, informacja trafia do dyżurnego - relacjonuje drugie zdarzenie Marczak.

Policjanci namierzyli mężczyznę po kilku minutach. - Cały czas jest bardzo agresywny, konieczne było zdecydowane działanie ze strony policjantów, oddawane są strzały. Napastnik próbuje siłować się z policjantami - dodaje policjant.

Po wpływem alkoholu

Mężczyzna został zatrzymany u zbiegu Gagarina i Belwederskiej. Trafił do policyjnego aresztu. - Miał półtora promila alkoholu w organizmie - mówi Robert Koniuszy z komendy na Mokotowie.

- W tym przypadku jest również ważne dla nas ustalenie motywów działania sprawcy – zaznacza Marczak.

Tą sprawą również zajmuje się prokuratura.

Jak dowiedzieliśmy się nieoficjalnie, 29-letni mężczyzna był wcześniej zatrzymywany za włamania, naruszenie nietykalności cielesnej i znieważenie funkcjonariuszy, a także za rozboje.

ran/PAP/pm