Dwa tygodnie bezpłatnych zajęć, warsztatów i sportu

W poniedziałek 15 stycznia rozpoczynają się ferie zimowe. Wraz z nimi startuje kolejna edycja programu "Zima w mieście". W ramach bezpłatnych zajęć, uczniowie będą mogli nauczyć się programowania, wziąć udział w warsztatach artystycznych lub rozwinąć swoje sportowe pasje.

Podczas tegorocznej "Zimy w mieście", przez dwa tygodnie będą odbywały się zajęcia edukacyjne, naukowe, artystyczne, kulturalne i sportowe. Część z nich organizowana będzie w szkołach. Są też aktywności, które będą się odbywać w obiektach sportowych, ośrodkach kultury czy muzeach.

109 feryjnych placówek

Uczniowie z warszawskich szkół będą mieli do dyspozycji 12 tysięcy miejsc w 109 feryjnych placówkach edukacyjnych, zorganizowanych w szkołach. Będą one otwarte przez pięć dni w tygodniu, od 7 lub 8 do 16 lub 17.

Dzieci i młodzież będą mogły na przykład nauczyć się pływać, tańczyć, jeździć na łyżwach lub nartach, oglądać filmy, brać udział w warsztatach teatralnych, plastycznych lub wokalnych, a nawet poćwiczyć kreatywne budowanie z klocków LEGO.

Poza zajęciami stacjonarnymi, zaplanowane są też wyjścia z opiekunami do kina, teatru i muzeów - np. Muzeum Warszawy, Zamku Królewskiego, a także do Miejskiego Ogrodu Zoologicznego czy Narodowego Banku Polskiego.

Udział we wszystkich zajęciach jest bezpłatny. Rodzice płacą wyłącznie za posiłki, z których korzystają dzieci w punktach dziennego pobytu. Uczniowie, którzy w ciągu roku szkolnego korzystają ze zwolnienia z opłat za obiady na mocy decyzji Ośrodka Pomocy Społecznej lub dyrektora szkoły, są zwolnieni także w ferie.

Program "Zima w mieście" będzie również realizowany w siedmiu szkołach specjalnych. Dla uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego czeka około 280 miejsc.

Zajęcia pozaszkolne

Korty tenisowe, pływalnie, boiska, lodowiska, kręgielnie i ścianki wspinaczkowe – zajęcia w takich obiektach będą przygotowane dla zorganizowanych grup i młodzieży samodzielnie przemieszczających się po mieście. W sumie do ich dyspozycji będzie 117 specjalistycznych punktów feryjnych: w bibliotekach, młodzieżowych domach kultury, ogniskach pracy pozaszkolnej i w dzielnicowych i miejskich ośrodkach sportu i rekreacji.

W ramach "Zimy w mieście" Straż Miejska i Komenda Stołeczna Policji przeprowadzą zajęcia poświęcone bezpieczeństwu podczas ferii. Uczestnicy takich spotkań zostaną zapoznani z zasadami udzielania pierwszej pomocy, dowiedzą się też w jaki sposób należy zawiadamiać służby ratunkowe w razie niebezpieczeństwa, oraz jak zachować się w sytuacji zagrożenia.

Z kolei kontrolerzy Inspektoratu Transportu Drogowego we współpracy z Wydziałem Ruchu Drogowego KSP od piątku, 12 stycznia, na parkingu przy hali Torwar będą kontrolować stan techniczny pojazdów, trzeźwość kierowców i ważność niezbędnych dokumentów. Kontrole będą przeprowadzane na podstawie telefonicznych zgłoszeń do WRD.

Szczegółowe informacje na temat placówek i zajęć w ramach programu "Zima w mieście" znajdują się na stronie ratusza.

