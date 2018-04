Dwa palce wyciągnięte w górę. "Warszawa musi być miastem otwartym"

Informacje

Politycy PO i Nowoczesnej o wyborachTVN 24

Liderzy PO i Nowoczesnej zapowiedzieli podczas sobotniej konwencji, że wystartują wspólnie w wyborach samorządowych pod nazwą "Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska". Kandydat na prezydenta Warszawy Rafał Trzaskowski zaprosił między innymi do współpracy ruchy miejskie.

Lider PO Grzegorz Schetyna podkreślił, że to nie jest "formalne zjednoczenie". - To jest zjednoczenie programowe, pomysł na wspólnotę naszych działań, aktywności, na to, żebyśmy mogli dać Polakom nadzieję - powiedział.

Lista postulatów

- Nadzór nad praworządnością i przejrzystość procedur, liberalne wartości w obszarze jakości życia i kultury, poszukiwanie nowych inwestycji, rozwój partnerstwa publiczno-prywatnego, usprawnienie administracji samorządowej, poprawa stanu środowiska naturalnego i jakości powietrza oraz rozwój transportu publicznego, mądre planowanie przestrzenne, a także pomoc rodzinom "w opiece nad dziećmi, osobami starszymi i osobami niepełnosprawnymi - to elementy koalicyjnego programu dla samorządów, które wymieniła szefowa Nowoczesnej Katarzyna Lubnauer.

PO i Nowoczesna zaprezentowały w sobotę porozumienie wyborcze dla Mazowsza, które ma objąć między innymi wspólne listy do sejmiku wojewódzkiego oraz kandydatów na prezydentów miast.

Lider PO zwrócił uwagę, że w tym roku obchodzimy 100-lecie niepodległości. "I co może być piękniejszego, jaki piękniejszy hołd, prezent historii możemy dzisiaj przygotować, jak możemy uczcić dzień odzyskania niepodległości, pamięć Józefa Piłsudskiego, Ignacego Daszyńskiego, Wincentego Witosa niż wygrać w stulecie niepodległości? Zrobimy to" - obiecał szef PO. Zapowiedział, że PO i Nowoczesna będą też szukać porozumienia z innymi środowiskami wolnościowymi i prodemokratycznymi.

Liderka Nowoczesnej Katarzyna Lubnauer przekonywała, że samorządy to wielki sukces Polski, ponieważ to one potrafią skutecznie pozyskać środki europejskie i dbać o lepszą jakość życia swoich mieszkańców. - Samorząd to bliskość z ludźmi i ich problemami, to codzienne wsłuchiwanie się w głos Polaków i aspiracji, jakie mają, a nie działanie wbrew nim, jak robi to PiS. Samorząd to codzienna praca, a nie awanturnictwo, które proponuje nam w kraju partia Jarosława Kaczyńskiego - powiedziała szefowa Nowoczesnej. Podkreśliła, że najbliższe wybory "będą najważniejszym od lat plebiscytem".

Dwa palce w górze

Liderzy obu formacji odsłonili następnie nazwę komitetu, który zostanie zarejestrowany w jesiennych wyborach samorządowych. Będzie to "Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska". Elementem logo jest gest zwycięstwa - dwa palce wyciągnięte w górę. "Tworzymy jeden komitet, wspólne listy, będziemy wspólnie startować w tych wyborach" - oświadczył szef mazowieckiej PO Andrzej Halicki.

Poinformował, że koalicja ma charakter ogólnopolski, a w sobotę "skonkretyzowała się w pierwszym regionie". Podkreślił, że oba ugrupowania chcą iść drogą Platformy z 2006 roku, która odniosła wówczas swoje pierwsze zwycięstwo wyborcze, właśnie w wyborach do sejmików, a Hanna Gronkiewicz-Waltz została prezydentem Warszawy.

Koalicja obejmie między innymi wspólne listy do sejmików (w Warszawie również do rady miasta i rad dzielnic), a także kandydatów na włodarzy miast. W stolicy wystartują wspólnie Rafał Trzaskowski z PO jako kandydat na prezydenta i Paweł Rabiej z Nowoczesnej (ewentualny przyszły wiceprezydent). W Radomiu i Płocku Nowoczesna poprze dotychczasowych, wywodzących się z Platformy, gospodarzy: Radosława Witkowskiego i Andrzeja Nowakowskiego. W Siedlcach kandydatką opozycji będzie lekarz Magdalena Daniel z Nowoczesnej, w Ciechanowie - b. prezydent tego miasta Waldemar Wardziński (PO), a w Ostrołęce - lokalny działacz PO Mariusz Popielarz.

"Musi być miastem otwartym"

Rafał Trzaskowski opowiedział się podczas sobotniej konwencji za Warszawą "nowoczesną i obywatelską", która jest "blisko wykluczonych, blisko mniejszości". - Warszawa musi być miastem otwartym, tolerancyjnym, dynamicznym, przyjaznym, blisko obywateli, na wyciągnięcie ręki - podkreślał. - A jak rozmawiamy z ludźmi młodymi, oni po prostu mówią, że Warszawa powinna być bez obciachu, powinna być fajna. I te dwa słowa z leksykonu ludzi młodszych są niesłychanie istotne i dlaczego musimy wygrać w Warszawie – dodał kandydat na prezydenta stolicy.

Wyraził nadzieję, że do koalicji dołączą także inne partie czy ruchy miejskie. "Zapraszajmy ich do współpracy, żeby zjednoczona opozycja była jak najsilniejsza, jak najszersza, bo to nam zapewni absolutne zwycięstwo w wyborach samorządowych i później w wyborach parlamentarnych" - zachęcał Trzaskowski.

Kandydat na wiceprezydenta Warszawy Paweł Rabiej (Nowoczesna) powiedział, że pokochał logo koalicji PO i Nowoczesnej "od pierwszego spojrzenia", ponieważ zawiera symbol zwycięstwa. "Tym znakiem posługiwał się Winston Churchill, ale to także znak wolności, którym posługiwał się Lech Wałęsa. I to zwycięstwo dzięki koalicji obywatelskiej wspólnie osiągniemy" - zapowiedział polityk Nowoczesnej.

Główne zdjęcie: Jacek Turczyk/PAP

PAP/ran/pm