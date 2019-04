Informacje

Trwa obława policyjna po napadach na dwa lombardy na Woli. Z jednego sprawcy uciekli z pustymi rękami, z drugiego - jak ustaliliśmy nieoficjalnie - wynieśli tacę ze złotymi obrączkami.

Chwilę po godzinie 17 mężczyzna, z kapturem na głowie wszedł do lombardu przy ulicy Okopowej. - Drugi w tym czasie zabezpieczał teren - informuje Piotr Świstak z wydziału prasowego Komendy Stołecznej Policji.

- Mężczyzna, który był w środku, zażądał od obsługującej lombard kobiety wydania wartościowych przedmiotów. Miał w ręku przedmiot przypominający broń - opisuje dalej policjant.

Kobieta uciekła do przedsionka. Zamknęła się. - Mężczyzna wybiegł z lombardu, nic nie zabrał - relacjonuje policjant. I dodaje, że trwa policyjna obława, w którą zaangażowano dwa psy tropiące.

Zabrali złoto

Chwilę później do naszej redakcji dotarła informacja o kolejnym napadzie na lombard. Tym razem do zdarzenia doszło na ulicy Górczewskiej. - Z napadem mogą mieć związek te same osoby - podaje Piotr Świstak.

Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, że sprawcy zabrali tacę z biżuterią.

