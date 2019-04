Informacje

Warszawscy policjanci zatrzymali trzech mężczyzn, którzy we wtorek mogli dokonać napadów na wolskie lombardy. Dwóch z nich zostało tymczasowo aresztowanych. Wobec jednego zastosowano dozór policyjny.

Dwa napady na lombardy miały miejsce w mijającym tygodniu. W świąteczną sobotę Ewa Szymańska-Sitkiewicz z Komendy Stołecznej Policji potwierdziła, że "do sprawy" zatrzymano trzech mężczyzn na Pradze-Północ i na terenie Żoliborza. – Policjanci odzyskali większość zrabowanej biżuterii – podaje.

Napady na Woli

Straty oszacowane były na kwotę 12 tysięcy złotych, a do zdarzenia doszło we wtorek na warszawskiej Woli. - Chwilę po godzinie 17, mężczyzna z kapturem na głowie wszedł do lombardu przy ulicy Okopowej. Drugi napastnik w tym czasie zabezpieczał teren - mówił nam wtedy Piotr Świstak z KSP.

I dodawał, że mężczyzna, który był w środku, zażądał od obsługującej lombard kobiety wydania wartościowych przedmiotów. Miał w ręku przedmiot przypominający broń.

Kolejny napad miał miejsce przy ulicy Górczewskiej tego samego dnia. Wziął w nim udział trzeci mężczyzna, który – jak podaje KSP – "miał swój wkład" w zajście przy ulicy Okopowej. W drugim lokalu przestępcy niczego nie ukradli - pracownik schował się na zapleczu, a zdezorientowani mężczyźni uciekli.

Usłyszeli zarzuty

Napastnicy usłyszeli już zarzuty. "Wobec jednego z mężczyzn podejrzanego o paserstwo, zastosowano dozór policyjny. Natomiast, dwóch pozostałych, decyzją Sądu zostało tymczasowo aresztowanych na trzy miesiące" – czytamy w komunikacie Komendy Stołecznej Policji.

