Informacje

"Krakowskie Przedmieście się rozpada" (zdjęcie z 2018 roku) fot. Łukasz Wieczorek, TVN24

O tym, że nawierzchnia Krakowskiego Przedmieścia potrzebuje generalnego remontu, mówiło się od dłuższego czasu. Po mniejszych naprawach właśnie nadszedł ten moment. Prace zaplanowano na wakacje, będą utrudnienia dla pasażerów.



Ulica miała zostać odnowiona już w ubiegłym roku, ale - jak tłumaczyli urzędnicy - brakowało firm, które byłyby gotowe podjąć się tego zadania.

Informacje Krakowskie i Nowy Świat weekendowym deptakiem Od soboty 20 kwietnia do połowy października w weekendy Nowy Świat i Krakowskie Przedmieście będą deptakiem. Na odcinku od ronda de Gaulle’a do... WIĘCEJ »

Teraz jednak ma się udać. Za prace ma się wziąć Zakład Remontów i Konserwacji Dróg, który należy do miasta. Mają wystartować w poniedziałek i potrwają do końca wakacji. - Do 31 sierpnia zakończymy remont - mówi rzeczniczka Zarząd Dróg Miejskich Karolina Gałecka.

Roboty mają objąć odcinek od Nowego Światu do Królewskiej.

"Kolorystyka i schemat ułożenia kostek pozostanie"

Drogowcy rozpoczną prace od rozbiórki istniejącej nawierzchni z kostki granitowej. "Dzięki temu możliwa będzie ocena aktualnego stanu podbudowy, która na odcinku od Świętokrzyskiej do Królewskiej, wykonana jest z betonu asfaltowego" - tłumaczy ZDM na swojej stronie internetowej.

Następnie podbudowa zostanie dokładnie wyczyszczona, a wszelkie pęknięcia i wykruszenia naprawione przy pomocy wytrzymałych materiałów. Dodatkowo ma był stworzona nowa podsypka cementowo-piaskowa.



Po naprawieniu podbudowy rozpocznie się etap odtwarzania nawierzchni z kostki granitowej. "Uszkodzone elementy wymienimy na nowe, a całość zabezpieczona zostanie cementową zaprawą betonową" - zapowiadają drogowcy.

I zaznaczają, że istniejący obecnie schemat ułożenia kostek oraz kolorystyka nawierzchni pozostaną niezmienione.

"Wygodnie, bezpiecznie i estetycznie"

ZDM zapowiada, że "ulica będzie wygodna, bezpieczna i estetyczna przez kolejne lata". Przekonują, że będzie to możliwe między innymi dzięki ekspertyzom, które zostały wykonane podczas zeszłorocznego remontu Miodowej. Zdaniem urzędników, doświadczenia związane z tymi robotami pozwolą dostosować konstrukcję jezdni Krakowskiego Przedmieścia do intensywnego ruchu autobusów.





Informacje Krakowskie Przedmieście w opłakanym stanie Krakowskie Przedmieście jest w opłakanym stanie. Ruszyły badania, które mają wyjaśnić, dlaczego jezdnia wciąż się zapada i co roku wymaga remontu. WIĘCEJ »

Objazdy w czasie remontu

ZDM zapowiada też, że po remoncie jezdnia na tym odcinku Krakowskiego Przedmieścia będzie równa na całej długości.

W poniedziałek 24 czerwca dla ruchu kołowego zamknięte zostanie Krakowskie Przedmieście na odcinku od Świętokrzyskiej do Królewskiej. Objazd zostanie poprowadzony ulicami Świętokrzyska – Mazowiecka – Królewska, a w drugą stronę: Mazowiecka – Kredytowa – Jasna – Świętokrzyska.



Na trasy objazdowe zostaną skierowane również autobusy Warszawskiego Transportu Publicznego. W dni powszednie, podczas których nie obowiązują objazdy związane z weekendowymi zamknięciami na Trakcie Królewskim, autobusy linii: E-2, 102, 105, 111, 116, 180, 222, 503 i 518 będą jeździły w kierunku północnym ulicami: Świętokrzyska – Mazowiecka – plac Małachowskiego, natomiast w kierunku południowym: plac Małachowskiego – Kredytowa – Jasna – Świętokrzyska.

Autobusy linii: 128, 175, 178 i N44 będą kursowały objazdem ulicami Królewską i Marszałkowską.

Remont za remontem

Temat zniszczonej kostki na Krakowskim Przedmieściu jest przez naszych czytelników zgłaszany regularnie. Dziwią się, dlaczego jedna z najbardziej reprezentacyjnych ulic miasta jest w tak opłakanym stanie.

Tym bardziej, że to, co dzieje się na Krakowskim Przedmieściu można śmiało nazwać maratonem remontów. Wystarczy sprawdzić archiwum tekstów tvnwarszawa.pl - o doraźnych naprawach pisaliśmy kolejno w latach 2011, 2012, 2013 i 2014.



Również w 2015 konieczny był remont pomiędzy Senatorską a Królewską co wiązało się oczywiście z utrudnieniami w ruchu. Jako powód problemów razem wskazywano "wzmożony ruch autobusowy".

Z kolei w 2016 wykonano badania, które miały wyjaśnić, dlaczego jezdnia wciąż się zapada i co roku wymaga remontu.

Tak prezentowała się zniszczona nawierzchnia Krakowskiego Przedmieścia w ubiegłym roku:

Zniszczona nawierzchnia Krakowskiego PrzedmieściaMateusz Szmelter, tvnwarszawa.pl

mp/ran