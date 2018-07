Informacje

Dochodziła godzina 22, kiedy samochód osobowy śmiertelnie potrącił 16-letnią rowerzystkę na przejściu dla pieszych. Nie minęła doba, a w tym samym miejscu doszło do kolejnego wypadku. Do szpitala trafił 52-letni rowerzysta.

Przejście dla pieszych w Łomiankach, w okolicy ulicy Kolejowej. - Wcześniej w tym miejscu nie notowaliśmy dużej liczby wypadków - przyznaje Ewelina Gromek-Oćwieja z policji w Starych Babicach.

Jednak w ciągu ostatnich dwóch dni policjanci interweniowali tu dwukrotnie.

Nie żyje 16-latka

Do pierwszego zdarzenia doszło w poniedziałek około godziny 22.

- Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że doszło do zderzenia kierującego volkswagenem jadącym w kierunku Gdańska z rowerzystką. Do potrącenia doszło na oznakowanym przejściu dla pieszych. Niestety pomimo podjętej natychmiastowo reanimacji, 16-latka w wyniku odniesionych obrażeń zmarła - informuje Ewelina Gromek-Oćwieja z policji w Starych Babicach.

Jak informuje policja, nastolatka przejeżdżała na rowerze po zebrze.

Niespełna dobę później - przed godziną 18 w tym samym miejscu doszło do kolejnego wypadku z udziałem rowerzysty. 52-latek został potrącony przez kierowcę autobusu jadącego w kierunku Warszawy.

- Wstępne ustalenia wskazują, że kierowca nie dostosował się do sygnalizacji świetlnej - opisuje Ewelina Gromek-Oćwieja. Policja bada przyczyny zderzenia. Na ten moment nie stwierdza jednoznacznie, czy mężczyzna jechał przez przejście na rowerze, czy przechodził pchając go.

Jak dodaje, skutki wypadku mogły być o wiele większe. - Na przejściu były wtedy trzy osoby, jednak dwie zdążyły odskoczyć - mówi.

Obaj kierowcy byli trzeźwi.

Policja prosi o rozwagę

- Apelujemy do wszystkich użytkowników dróg, zarówno do kierowców, jak i niechronionych uczestników ruchu drogowego o rozwagę, ostrożność oraz respektowanie przepisów drogowych. Pamiętajmy, że przepisy ruchu drogowego, znaki drogowe, ograniczenia prędkości są po to, by się do nich dostosować! - mówi policjantka.

kz/mś