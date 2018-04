Informacje

Weekend z utrudnieniami fot. Runmageddon / tvnwarszawa.pl

W najbliższą sobotę i niedzielę zaplanowane zostały biegi uliczne i przemarsz przez most Śląsko-Dąbrowski. Mieszkańcy muszą przygotować się na zmiany w ruchu drogowym i kursowaniu komunikacji miejskiej.

Pierwszy bieg odbędzie się w sobotę, między godziną 9 a 15. Impreza pod hasłem Reebok Powerun by Runmageddon to bieg z przeszkodami na dystansie 10 kilometrów. Miasteczko biegowe, start i meta imprezy będą zlokalizowane w Multimedialnym Parku Fontann na Podzamczu. Zawodnicy będą startowali w kilkuosobowych grupach co 15 minut.

Trasa biegu będzie prowadziła: chodnikiem i drogą dla rowerów wzdłuż Wybrzeża Gdańskiego (od Sanguszki do Grodzkiej) - dalej przejściem podziemnym pod Wisłostradą na wysokości Zamku Królewskiego - drogą dla rowerów i bulwarami nad Wisłą do plaży Żoliborz i z powrotem do Centrum Nauki Kopernik - drogą dla rowerów wzdłuż Wybrzeża Kościuszkowskiego (na odcinku Centrum Nauki Kopernik - Bednarska) - przejściem podziemnym pod Wisłostradą na wysokości Bednarskiej - przez Skwer Radiowej Rodziny Matysiaków - Bednarską - Krakowskim Przedmieściem - przez plac Zamkowy - Podwale - Nowomiejską - Mostową - Boleść - i na koniec ulicą Rybaki.

Trasa biegu fot. Runmageddon

Biegi przy Szkole Głównej Handlowej

W związku z organizacją imprezy od piątku, 13 kwietnia od godziny 22 do soboty do godziny 24 zamknięty będzie ruch w kierunku Wisłostrady na- od Zakroczymskiej do Wybrzeża Gdańskiego. Natomiast w dniu imprezy w godzinach 8.30 - 15.30 zamknięte będą ulice:. "Policja w miarę możliwości będzie przepuszczała pojazdy" - zapewniają urzędnicy ratusza.Ponadto, w dniu 14 kwietnia będzie obowiązywał zakaz zatrzymywania się (znak B-36) wraz z tabliczką informującą o możliwości wywiezienia auta na koszt właściciela (tablica T-24) na ulicach:(od Dobrej),(rejon skrzyżowania z Kilińskiego) oraz

Kolejna impreza sportowa odbędzie się w niedzielę, w godzinach 10 - 14. Będzie to Bieg SGH. Na czas jego organizacji zamknięta będzie ulica Batorego, a zwężone po jednym pasie będą Puławska i aleja Niepodległości.





Marsz Świętości Życia

Ale po kolei: start będzie zlokalizowany na, na wysokości Klubu Stodoła. Ulica na odcinku od alei Niepodległości do Waryńskiego będzie zamknięta dla ruchu od godziny 4.O godzinie 10 wystartują uczestnicy biegu na pięć kilometrów i pobiegną ulicami:(prawy skrajny pas jezdni w kierunku Mokotowa) - Puławską (prawy skrajny pas jezdni w kierunku Mokotowa) -(prawy skrajny pas jezdni w kierunku centrum) -do mety w Ogrodach Rektorskich SGH.O godzinie 11.15 wystartuje Bieg dla Dzieci. Jego trasa będzie prowadziła ulicami:(prawy skrajny pas w kierunku alei Niepodległości) -(prawy skrajny pas jezdni w kierunku centrum).Natomiast o godzinie 12.00 rozpocznie się bieg na 10 kilometrów. Jego uczestnicy przebiegną dwukrotnie ulicami:(prawy skrajny pas jezdni w kierunku Mokotowa) -(prawy skrajny pas jezdni w kierunku Mokotowa)(w drugim okrążeniu biegacze pobiegną Krasickiego do Odyńca) -(prawy skrajny pas jezdni w kierunku centrum) -Komunikacja zostanie skierowana na objazdy. Autobusy linii:pojadą do Trasy Łazienkowskiej i dalej aleją Niepodległości. Liniabędzie kursowała Trasą Łazienkowską. Autobusy liniijadące w kierunku alei Krakowskiej i Blue City pojadą Malczewskiego, a w kierunku Witolina i Sadyby - przez Woronicza. Natomiast liniaw kierunku pętli Rakowiecka- Sanktuarium będzie jeździła objazdem: Trasa Łazienkowska i aleją Niepodległości, a wróci przez Woronicza.W przypadku braku możliwości przejazdu Puławską (jezdnia w kierunku Mokotowa) i aleją Niepodległości (jezdnia w kierunku centrum) autobusy linii(tylko w kierunku Ronda ONZ i Dworca Centralnego) zostaną skierowane na objazd przez Malczewskiego do Puławskiej, a linii(tylko w kierunku Spartańskiej) pojadą aleją Niepodległości.

W niedzielę między 12 a 13 odbędzie się też Marsz Świętości Życia. Wyruszy około 12 sprzed katedry św. Floriana i przejdzie ulicami: al. Solidarności - Most Śląsko-Dąbrowski - al. Solidarności na plac Zamkowy.



Tutaj około 12.40 do maszerujących dołączy druga grupa, która wyruszy z katedry św. Jana Chrzciciela. Następnie wszyscy przejdą przez Krakowskie Przedmieście do kościoła Świętego Krzyża. Na trasie przemarszu możliwe są czasowe wstrzymania ruchu i zmiany w kursowaniu komunikacji miejskiej.



Komunikacja będzie kierowana na objazdy. W przypadku braku możliwości przejazdu al. "Solidarności" i Mostem Śląsko-Dąbrowskim autobusy linii 160, 190 i 527 oraz tramwaje linii: 4, 13, 20, 23 i 26 pojadą Jagiellońską, Mostem Gdańskim i Słomińskiego.

Także w niedzielę, o 15 z placu Zamkowego wyruszy przemarsz ulicami: Podwale, Nowomiejską, Freta, Franciszkańską, Bonifraterską, Muranowską, Stawki, Karmelicką, Edelmana, Zamenhoffa pod pomnik Bohaterów Getta.

To coroczny "Marsz śladem pomników Getta Warszawskiego". Wydarzenie organizowane jest przez Polską Radę Chrześcijan i Żydów.

Czytaj także: Maraton dopiero za dwa tygodnie, ale utrudnienia w parkowaniu już teraz:

Parking przy Narodowym częściowo nieczynny Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl

kw/pm