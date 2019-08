Dużo remontów w długi weekend. Utrudnienia, objazdy

Informacje

Utrudnienia w kilku dzielnicach fot. Shutterstock, um

W długi sierpniowy weekend drogowcy nie będą odpoczywać. Ratusz ostrzega przed utrudnieniami w ruchu w kilku dzielnicach. Pierwsze prace zaczną się już we wtorek rano.



We wtorek około godziny 8.00 wykonawca prac na tak zwanej obwodnicy Targówka wprowadzi zmiany w ruchu na skrzyżowaniu ulic Handlowej, Ossowskiego i Kołowej.

Jak podaje ratusz, roboty obejmą środek skrzyżowania. Kierowcy nie będą mogli skręcić w lewo w żadnej z relacji. Nie będzie można także pojechać prosto Kołową przez skrzyżowanie od strony Witebskiej. Od początku kursowania swoje trasy zmienią autobusy linii: 212, N12 i N62.

Dwa kierunki na Głębockiej

Na długi weekend zaplanowano też prace na kolejnych odcinkach Głębockiej oraz na Berensona, gdzie drogowcy pojawią się w czwartek przed północą.

Od 23.30 zamknięte będą ulice: Berensona od Kątów Grodziskich do Głębockiej oraz Głębocka od Berensona do Lewandów.

Całkowicie wyłączone z ruchu będą skrzyżowania Berensona z ulicami Kąty Grodziskie i Głębocką. Połączenia z Berensona nie będzie miała także ulica Zaułek. Na ulicy Lewandów oraz na Głębockiej pomiędzy Lewandów i Okrągłą zostaną wprowadzone dwa kierunki ruchu.

Natomiast na fragmencie od Okrągłej do Tajemnej ruch będzie odbywał się wahadłowo. Jeden kierunek ruchu, w stronę Głębockiej, będzie obowiązywał na Tajemnej. Objazdy zostaną poprowadzone ulicami: Tajemną - Głębocką - Lewandów - Oknicką lub Skarbka z Gór - Berensona - Ostródzką - Zdziarską - Kąty Grodziskie.

Autobusy linii 120, 527 i nocnej N11 pojadą ulicami: Berensona - Skarbka z Gór - Magiczna. Autobusy linii 132 pojadą przez Marki: aleją Piłsudskiego - Sosnową - Kościuszki i dalej, już w Warszawie, ulicami: Lewandów - Głębocką - Toruńską.

W godzinach szczytu kursować będzie linia zastępcza Z32, na trasie: Metro Marymont - Włościańska - Żelazowska - al. Armii Krajowej - most Grota-Roweckiego - Toruńska - Głębocka - Magiczna - Skarbka z Gór - Berensona - Ostródzka - Toruńska - most Grota-Roweckiego - al. Armii Krajowej - Słowackiego - Włościańska - Metro Marymont.

Ulica Głębocka, zmiany 15-16 sierpniafot. UM



W kolejnym etapie prac, od piątku, od godziny 23.30 do niedzieli zamknięta będzie Głębocka na odcinku od Berensona do Podłużnej oraz fragment Lewandów do wybudowanej właśnie drogi łączącej tę ulicę z Berensona.

Podobnie jak w poprzednim etapie, na Głębockiej pomiędzy Podłużną a Okrągłą będą dwa kierunki ruchu, a na fragmencie od Okrągłej do Tajemnej ruch będzie odbywał się wahadłowo.

Na Tajemnej będzie obowiązywał jeden kierunek ruchu (w stronę Głębockiej). Objazd zostanie poprowadzony ulicami Skarbka z Gór i Berensona. Autobusy linii 120, 527 i nocnej N11 będą kursowały ta samą trasą, jak w poprzednim etapie.

Autobusy linii 132 pojadą z kolei ulicami Berensona i Zaułek do przystanku zlokalizowanego na tej ostatniej ulicy. Linia 240, tylko w kierunku krańca Żerań-FSO, będzie kursowała ulicami: Lewandów - Oknicką - Berensona - Skarbka z Gór - Magiczną - Głębocką.

Ulica Głębocka, zmiany 16-18 sierpnia fot. UM



W nocy z niedzieli na poniedziałek na ulicach Kąty Grodziskie, Berensona, Lewandów oraz Głębockiej na odcinku od Berensona do Podłużnej zostanie wprowadzona docelowa organizacja ruchu. Możliwy będzie już ruch w obydwu kierunkach. Prace budowlane będą kontynuowane na dalszym odcinku Głębockiej - od Podłużnej nadal będzie obowiązywał jeden kierunek ruchu, w stronę Trasy Toruńskiej.

Wyłączona z ruchu zostanie Tajemna. Po otwarciu dla ruchu nowo wybudowanej jezdni łączącej ulice Lewandów i Berensona autobusy linii 120 (tylko w kierunku Dworca Wschodniego), 132 i 214 zmienią swoje trasy i pojadą ulicami: Głębocką - Lewandów - nowo wybudowaną droga - Berensona - Oknicką - Lewandów - nowo wybudowana droga - Berensona.

Ulica Głębocka, zmiany od 19 sierpnia fot. UM

Zwężona Łodygowej

Prace przy układaniu nawierzchni będą prowadzone także na Łodygowej. Od godziny 22 w środę do czwartku zamknięta dla ruchu będzie południowa jezdnia na odcinku od Radzymińskiej do Klamrowej. W tym czasie ruch w obydwu kierunkach odbywał się będzie jezdnią północną, na której będzie po jednym pasie ruchu w każdym kierunku. Kierowcy na właściwą jezdnię powrócą w okolicy Klamrowej. Połączenie z Łodygową stracą ulice Przewoźników, Wschodnia i Potulicka. Wyjazd ze Strużańskiej będzie możliwy na jezdnię serwisową.

Ulica Łodygowa, zmiany 14-22 sierpnia fot. UM

W kolejnym etapie prac, od czwartku od godz. 22.00 aż do wtorku 20 sierpnia, zamknięta będzie północna jezdnia na odcinku od Wolińskiej do Radzymińskiej. Ruch w obydwu kierunkach odbywał się będzie jezdnią południową. Utrzymana zostanie przejezdność na skrzyżowaniu z Wyspową. Połączenie z Łodygową stracą ulice Pszczyńska i Uznamska.

Ulica Łodygowa, zmiany 22-27 sierpnia fot. UM

Tramwajarze na Marymonckiej

W czasie sierpniowego weekendu prowadzone będą również pracy przy torowisku na Marymonckiej. Od czwartku do niedzieli wyłączany będzie ruch tramwajów na Marymonckiej, od pętli Twardowska do mostu Skłodowskiej-Curie.

W czasie prac tramwaje linii 6 i 17 jadące w kierunku Metra Młociny i Tarchomina Kościelnego będą kończyły trasę na przystanku AWF. Jednocześnie uruchomiona zostanie autobusowa linia zastępcza Z-8 kursująca na trasie: Metro Marymont - Włościańska - Słowackiego - Marymoncka - al. Wittek - Metro Młociny.

Zamknięta Koszykowa

W długi weekend drogowcy będą pracowali także na skrzyżowaniu Koszykowej i Raszyńskiej. W tym miejscu powstaną przejazdy rowerowe, przebudowywana zostanie również sygnalizacja świetlna.

Z tego powodu od czwartku do niedzieli, Koszykowa zostanie zamknięta dla ruchu w okolicy skrzyżowania z Raszyńską. Objazd zostanie poprowadzony ulicami: Raszyńską - Alejami Jerozolimskimi - Chałubińskiego.

Ratusz ostrzega, że nie będzie można wyjechać z Nowogrodzkiej na Koszykową. Na tej pierwszej zostanie wprowadzony ruch dwukierunkowy od placu Starynkiewicza. Będzie na niej również obowiązywał zakaz parkowania. Swoją trasę zmienią autobusy linii 159 jadące w kierunku Siekierek.

Objazd ulicy Koszykowej fot. UM

Wodociągowcy w Wawrze

W Wawrze na Przewodowej w rejonie skrzyżowania z Mozaikową będą pracowali wodociągowcy. W czwartek, w pierwszym etapie prac, zwężona będzie jezdnia pomiędzy ulicami Wiesiołka a Mozaikową.

W kolejnym etapie, od 16 do 17 sierpnia, roboty będą kontynuowane na środku skrzyżowania. W tym czasie nie będzie można wyjechać z Mozaikowej (od strony Sulęcińskiej) na Przewodową.

Informowaliśmy również o opóźnieniu budowy Południowej Obwodnicy Warszawy:

kz/pm