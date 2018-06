Informacje

Zakorkowane dziś skrzyżowanie z niebezpiecznym przejściem dla pieszych ma się niebawem zmienić w wielkomiejski deptak. Drogowcy pokazali ostateczny projekt placu "Pięciu Rogów".

U zbiegu Chmielnej, Brackiej, Zgody i Szpitalnej zwykle można spotkać tłumy pieszych oczekujących na pokonanie zebry. Albo korek samochodów czekających, aż strumień pieszych przestanie płynąć przez przejście i będzie można ruszyć.

Priorytetem będą piesi

Zarząd Dróg Miejskich postanowił to zmienić. Przeprowadził konsultacje społeczne, wybrał projekt, a teraz prezentuje jego ostateczną wersję.

Skrzyżowanie ma zmienić się w otwartą przestrzeń, której nie będą przecinały ogólnodostępne jezdnie i wydzielone chodniki. Zniknąć mają też miejsca postojowe.

Jak tłumaczy rzeczniczka ZDM Karolina Gałecka, po zmianach sam plac będzie nieprzejezdny, ale zostanie zachowana możliwość przejazdu w ciągu Kruczej i Szpitalnej dla autobusów i okolicznych mieszkańców.

Do odcinka Chmielnej położonego między Marszałkowską a placem "Pięciu Rogów" dojazd prowadził będzie ulicą Zgoda, która stanie się dwukierunkowa. Nie będzie nią można jednak przejechać placem w stronę Kruczej i Jerozolimskich, więc spacerujący Chmielną nie natrafią tu na uciążliwe dziś przejście dla pieszych. Wjazd samochodów będzie też ograniczony do dostawców i mieszkańców.

Nieco inaczej będzie po wschodniej stronie placu. Do tej części Chmielnej, która ciągnie się od placu "Pięciu Rogów" do Nowego Światu, będzie można dotrzeć autem jadąc Kruczą i Bracką, a potem skręcając w prawo w Chmielną. To również opcja jedynie dla transportu i mieszkańców okolicy.

- Dodatkowo pojadą tamtędy autobusy, które będą mogły przeciąć plac "Pięciu Rogów" w stronę Szpitalnej i dalej Świętokrzyskiej. Lub w odwrotnym kierunku, bo Szpitalna od placu do ulicy Przeskok będzie dwukierunkowa lecz dostępna tylko dla mieszkańców i komunikacji miejskiej. Zostaną na niej również zlikwidowane miejsca parkingowe położone po zachodniej stronie - precyzuje Gałecka.

I podkreśla, że ruch na samej Chmielnej będzie odbywał się na dotychczasowych zasadach.

Planowana organizacja ruchu na placu "Pięciu Rogów"

Dla pieszych

"Nadrzędną rolę otrzyma tu ruch pieszy" - zapowiadają drogowcy. I dodają, że w zlikwidują też bariery utrudniające poruszanie osobom niepełnosprawnym, niedowidzącym czy niewidomym.

Nowy charakter ma temu miejscu nadać kilkanaście wysokich drzew oraz ławki i siedziska. Uzupełnieniem będzie nowa iluminacja placu, która w intencji autorów projektu ma wpisać się w "prestiżową atmosferę tej przestrzeni".

W najbliższy czwartek, 14 czerwca ZDM zaprasza mieszkańców do dyskusji nad proponowanym projektem zmian. Spotkanie odbędzie się godzinie 17 w lokalu przy Brackiej 18. Poza tym, uwagi można też przesyłać drogowcom drogą mailową.

"Konsultacje z mieszkańcami już się odbyły, na ich podstawie została opracowana koncepcja urbanistyczno–architektoniczna, najbliższe spotkanie to spotkanie informacyjne, na którym zostanie zaprezentowany projekt. Konsultacjom będzie podlegać mała architektura i wystrój architektoniczny placu" - precyzuje Gałecka.

Autorem nowej koncepcji architektonicznej placu Pięciu Rogów jest pracownia WXCA.

Koordynacja prac i archeologia

Jak informuje Gałecka drogowcy niebawem rozpiszą przetarg na prace archeologiczne w obrębie inwestycji. - Chcemy zacząć te prace wcześniej, żeby nie przedłużać remontu. Jest niemal pewne, że na placu "Pięciu Rogów" zastaniemy sytuację podobną, jak na Miodowej i placu Krasińskich - mówi rzeczniczka ZDM. O cennych znaleziskach archeologicznych z rejonu Starego i Nowego Miasta pisaliśmy na tvnwarszawa.pl.

Gałecka dodaje, że na 2018 rok zaplanowany jest remont sieci ciepłowniczej przy Szpitalnej. Po jego zakończeniu prace nad nowym placem "Pięciu Rogów" i jego okolicami zaczną właśnie drogowcy. Wstępnie przewidziane jest to na drugą połowę 2019 roku. Nowy plac ma być oddany do użytku w 2020 roku.





W tym miejscu ma powstać plac Mateusz Szmelter / tvnwarszawa.pl

