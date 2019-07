Drzewa runęły na auta i stragan. Straż usuwa skutki nawałnicy

Informacje



Powalone drzewa na autach, straganie i ulicy. Uszkodzone barierki przy przystanku. To krajobraz po przejściu burzy nad Bielanami i Żoliborzem. Popołudniowe ulewy pojawiły się też w innych dzielnicach.

Po godzinie 14 nawałnica przeszła nad Bielanami i Żoliborzem. Skutki były widoczne między innymi przy ulicy Broniewskiego.

Drzewo na autach

- Ulewa trwała kilkanaście minut, ale była gwałtowna. Przy skrzyżowaniu Broniewskiego z Rudnickiego drzewo spadło na stragan. Inne uszkodziło barierki przy przystanku tramwajowym. Nie zablokowało jednak przejazdu, więc tramwaje kursują bez zmian - relacjonuje Mateusz Szmelter z tvnwarszawa.pl.

Jak dodaje, duże drzewo na wysokości adresu Broniewskiego 53 uszkodziło kilka aut. - Samochody stały na parkingu. Pod konarem znalazło się kilka aut - zaznacza nasz reporter.

Z kolei przy Literackiej 13 drzewo runęło w kierunku bloku. - Ulica jest zamknięta - ostrzega Szmelter. Inne połamane gałęzie spadły na teren Zakładu Remontów i Konserwacji Dróg przy Powązkowskiej. - Uszkodzona została między innymi wiata stacji benzynowej znajdującej się na terenie zakładu. Gałąź zerwała też sieć energetyczną - dodaje nasz reporter.

Na miejsce wezwane zostały straż pożarna i policja. Strażacy wyjaśniają, że większość zgłoszeń dotyczy Żoliborza i Bielan. - Na ten moment około 50. Są to głównie połamane konary lub całe drzewa, zalane piwnice. Na szczęście nie ma informacji o poszkodowanych - podsumował Wojciech Kapczyński z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.

Drzewa zostały powalone także na ulicy Duracza. Jedno z nich uszkodziło auto osobowe. - To skutek wichur i burz. Samochód stał w uliczce przy bloku. Nikogo nie było w środku, stał pusty. Aktualnie działają tam strażacy, przyjechali odcinać gałęzie, które spadły na chodnik - relacjonuje Jakub Kaczmarczyk, dziennikarz TVN24.

1/4 Powalone drzewa na ulicy Duracza fot. Jakub Kaczmarczyk / TVN24 2/4 Powalone drzewa na ulicy Duracza fot. Jakub Kaczmarczyk / TVN24 3/4 Powalone drzewa na ulicy Duracza fot. Jakub Kaczmarczyk / TVN24 4/4 Powalone drzewa na ulicy Duracza fot. Jakub Kaczmarczyk / TVN24







Przed godziną 15 lało też między innymi w Śródmieściu, na Pradze Południe, Mokotowie i w Wilanowie.

Pożar na Żoliborzu

Na Kontakt 24 otrzymaliśmy informację o pożarze domu jednorodzinnego na Żoliborzu. Doszło do niego w czasie burzy. Jak przekazał nam Kapczyński, palił się dach budynku mieszkalnego przy skrzyżowaniu ulic Tucholskiej i Karpińskiego. - Zgłoszenie otrzymaliśmy o 14.45. Na miejsce pojechały trzy zastępy straży pożarnej - relacjonował.



Jak dodał, na miejscu trwa dogaszanie i sprawdzanie. Internauta poinformował nas, że do pożaru mogło dojść od uderzenia pioruna. Kapczyński nie wyklucza takiej ewentualności, zaznacza jednak, że dopiero policyjne dochodzenie wyjaśni jego przyczynę.

~Patryk Pożar domu na Żoliborzu ~Patryk

Alert burzowy

W poniedziałek rano ostrzeżenie przed burzami z gradem wydał Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Obowiązuje ono na terenie całego województwa mazowieckiego.

"Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 30 do 50 l/mkw., lokalnie do 60 l/mkw. oraz porywami wiatru do 90 km/h. Miejscami pojawi się grad" - informują. Alert ważny jest do godziny 23 w poniedziałek.

Na Mazowszu obowiązuje też ostrzeżenie drugiego stopnia przed upałem. Temperatury w dzień mogą osiągnąć maksymalną wartość 33 stopni, a w nocy - 21 stopni. Alarm wygaśnie o godzinie 20.

1/12 Powalone drzewo przy Broniewskiego fot. Mateusz Szmelter / tvnwarszawa.pl 2/12 Powalone drzewo przy Broniewskiego fot. Mateusz Szmelter / tvnwarszawa.pl 3/12 Powalone drzewo przy Broniewskiego fot. Mateusz Szmelter / tvnwarszawa.pl 4/12 Powalone drzewo przy Broniewskiego fot. Mateusz Szmelter / tvnwarszawa.pl 5/12 Powalone drzewo przy Broniewskiego fot. Mateusz Szmelter / tvnwarszawa.pl 6/12 Powalone drzewo przy Broniewskiego fot. Mateusz Szmelter / tvnwarszawa.pl 7/12 Powalone drzewo przy ulicy Literackiej fot. Mateusz Szmelter / tvnwarszawa.pl 8/12 Powalone drzewo przy ulicy Literackiej fot. Mateusz Szmelter / tvnwarszawa.pl 9/12 Powalone drzewo przy ulicy Literackiej fot. Mateusz Szmelter / tvnwarszawa.pl 10/12 Powalone drzewa przy Powązkowskiej fot. Mateusz Szmelter / tvnwarszawa.pl 11/12 Powalone drzewa przy Powązkowskiej fot. Mateusz Szmelter / tvnwarszawa.pl 12/12 Powalone drzewa przy Powązkowskiej fot. Mateusz Szmelter / tvnwarszawa.pl

























kk/b