Drugi etap remontu Podleśnej

Kolejny etap remontu ulicy Podleśnej Mateusz Szmelter, tvnwarszawa.pl

Trwa generalny remont ulicy Podleśnej na Bielanach. W środę, 1 sierpnia, prace przeniosły się na odcinek pomiędzy Lektykarską i Klaudyny.

Zarząd Dróg Miejskich wyremontuje jezdnię ul. Podleśnej na całej długości – od Marymonckiej do Gwiaździstej. O inwestycji pisaliśmy już przed rozpoczęciem pierwszego etapu robót. Zakres prac obejmuje nie tylko wymianę podbudowy i nawierzchni jezdni, ale także zmiany w organizacji ruchu poprawiające bezpieczeństwo. Wytyczone zostaną nowe przejścia dla pieszych, a przed istniejącymi pojawią się progi zwalniające – poinformował w swoim komunikacie prasowym stołeczny ratusz.

Prace podzielone na etapy

Prace zostały podzielone na kilka etapów. Pierwszy z nich objął fragment od ul. Marymonckiej do ul. Lektykarskiej. Roboty w tym miejscu dobiegają końca i plac budowy może już przenieść się na kolejny odcinek. Od środy, 1 sierpnia, od ok. godz. 7.00 do połowy miesiąca zamknięty dla samochodów będzie fragment pomiędzy ulicami Lektykarską i Klaudyny (bez skrzyżowań). Objazd zostanie poprowadzony ulicami: Gwiaździsta – Potocka – Słowackiego – Marymoncka.

Ratusz przypomina, że do połowy sierpnia w związku z budową ronda, ul. Klaudyny jest zamknięta przed skrzyżowaniem z ul. Rudzką, a ruch w ciągu ulic Rudzkiej i Mickiewicza odbywa się tymczasową jezdnią omijającą plac budowy.

Zmiany w komunikacji miejskiej

Objazd dla autobusów linii 121 zostanie poprowadzony ulicami: Lektykarska – M. Hłaski – Gdańska – J. Słowackiego – Potocka – Gwiaździsta. Linie 157, 181 i nocna N46 będą kursowały ulicami: Rudzka – Lektykarska – Podleśna – Marymoncka. Autobusy linii 157 pojadą dalej ul. A. Sacharowa i zawrócą na rondzie przy stacji metra Słodowiec. Linia 181 pojedzie dalej swoją trasą do Cm. Północnego i wróci ulicami: Marymoncka – al. Zjednoczenia – J. Kasprowicza – B. Podczaszyńskiego – Podleśna – Lektykarska – Rudzka. Linia 185 będzie kursowała ulicami Potocką i Gwiaździstą, a 197 ulicami: Marymoncka – S. Żeromskiego – A. Sacharowa – Marymoncka.

W następnym etapie remontowane będą skrzyżowania – z ul. Podleśną i Klaudyny. Na zakończenie zostanie ułożona ostatnia warstwa nowej nawierzchni na całej ulicy. Wszystkie prace mają zostać wykonane do 30 sierpnia – zapowiedzieli urzędnicy.

1/9 Remont ulicy Podleśnej- mapa objazdu fot. UM m.st. Warszawy 2/9 Ruszył drugi etap robót fot. Mateusz Szmelter, tvnwarszwa.pl 3/9 Ruszył drugi etap robót fot. Mateusz Szmelter, tvnwarszwa.pl 4/9 Ruszył drugi etap robót fot. Mateusz Szmelter, tvnwarszwa.pl 5/9 Ruszył drugi etap robót fot. Mateusz Szmelter, tvnwarszwa.pl 6/9 Ruszył drugi etap robót fot. Mateusz Szmelter, tvnwarszwa.pl 7/9 Ruszył drugi etap robót fot. Mateusz Szmelter, tvnwarszwa.pl 8/9 Ruszył drugi etap robót fot. Mateusz Szmelter, tvnwarszwa.pl 9/9 Ruszył drugi etap robót fot. Mateusz Szmelter, tvnwarszwa.pl

















