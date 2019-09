Informacje

Wizyta amerykańskiego prezydenta Mike'a Pence'a w Warszawie wiąże się z utrudnieniami dla kierowców i pasażerów komunikacji miejskiej.

W niedzielę utrudnienia nie były tak widoczne, bo ruch był znacznie mniejszy. W poniedziałek jest znacznie gorzej, bo dodatkowo zakończyły się wakacje i jest znacznie więcej kierowców na ulicach.

Brak przejazdu w poniedziałek utrzymuje się na ulicy Emilii Plater - po stronie zachodniej na odcinku od ulicy Pańskiej do ulicy Złotej oraz od Alej Jerozolimskich do ulicy Świętokrzyskiej po stronie wschodniej. Po godzinie 9 wyłączony został również ruch tramwajów w Alejach Jerozolimskich oraz na ulicy Marszałkowskiej.

Zakorkowane centrum

Zdecydowana

większość wyłączanych z ruchu ulic znajduje się w Śródmieściu. - W samo południe ulice są tu zakorkowane jak w godzinach szczytu. Kierowcy mają też problem na mostach. Ruch na moście Poniatowskiego praktycznie stanął - relacjonuje Artur Węgrzynowicz z tvnwarszawa.pl.

Jak dodaje, część kierowców próbowała ominąć ten zator wybierając Saską Kępę i dojazd do Trasy Łazienkowskiej. Sytuacji nie poprawia jednak fakt, że na skrzyżowaniu Zwycięzców i Saskiej doszło do zderzenia. Wpłynęło to na ruch na okolicznych ulicach i kursowanie komunikacji miejskiej.

- Na moście Łazienkowskim nie jest lepiej. Jezdnia w kierunku centrum jest zakorkowana. Na wysokości placu na Rozdrożu doszło do zderzenia - ostrzega nasz reporter.

Policja apeluje o cierpliwość

W poniedziałek - w związku z utrudnieniami na ulicach - częściej kursują obie linie warszawskiego metra. Pomocy podróżującym udzielają ubrani w odblaskowe kamizelki informatorzy ZTM w rejonach zmian i niektórych węzłach przesiadkowych (m.in. przy Dworcu Centralnym i na placu Bankowym).

Na drogach cały czas pracują funkcjonariusze, którzy kierują ruchem. Policja apeluje o wykonywanie ich poleceń, a także o dużo cierpliwości. "Pamiętajmy, że ruch na ulicach Warszawy dziś będzie jeszcze większy, biorąc pod uwagę chociażby rozpoczynający się rok szkolny" - zauważył w rozmowie z PAP rzecznik stołecznej policji nadkom. Sylwester Marczak.

Policjanci proszą jednocześni

1/8 Utrudnienia w Warszawie związane z obchodami fot. Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl 2/8 Utrudnienia w Warszawie związane z obchodami fot. Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl 3/8 Utrudnienia w Warszawie związane z obchodami\ fot. Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl 4/8 Utrudnienia w Warszawie związane z obchodami fot. Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl 5/8 Utrudnienia w Warszawie związane z obchodami fot. Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl 6/8 Utrudnienia w Warszawie związane z obchodami fot. Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl 7/8 Utrudnienia w Warszawie związane z obchodami fot. Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl 8/8 Utrudnienia w Warszawie związane z obchodami fot. Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl















Utrudnienia na drogach

e o zgłaszanie im wszelkich niepokojących sytuacji.

Wyłączenia z ruchu i utrudnienia w poniedziałek mogą wystąpić na ulicy Marszałkowskiej od placu Konstytucji do placu Bankowego, na całej długości ulicy Chałubińskiego i na odcinku alei Jana Pawła II od ronda Czterdziestolatka do ronda ONZ.

Poza tym: w ciągu Alei Jerozolimskich i mostu Poniatowskiego od placu Zawiszy do ronda Waszyngtona, na Trakcie Królewskim od placu Zamkowego do skrzyżowania ulic Belwederskiej, Spacerowej i Gagarina, wraz z ulicami poprzecznymi oraz na ulicy Żwirki i Wigury, Krzyckiego, Raszyńskiej i placu Zawiszy.

W sytuacji, gdy dojdzie do dodatkowych blokad ulic, które wcześniej nie były planowane, policja skieruje autobusy na najbliższe, przejezdne ulice.

PAP/ab/pm