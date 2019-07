Informacje

W piątek rano policja wciąż szuka zaginionego w środę Dawida Żukowskiego z Grodziska Mazowieckiego. - Chodzi o wznowienie przerwanych przed północą działań pododdziałów zwartych. Służby operacyjne pracowały bez żadnej przerwy - mówi Sylwester Marczak, rzecznik stołecznej policji.

Dawid Żukowski z Grodziska Mazowieckiego po raz ostatni widziany był w środę o godz. 17. Od północy w środę trwają jego poszukiwania.

W czwartek policjanci pracowali do późnych godzin wieczornych. W piątek rano poszukiwania zostały wznowione.

- Chodzi o wznowienie przerwanych przed północą działań pododdziałów zwartych - wyjaśnia w rozmowie z tvnwarszawa.pl Sylwester Marczak, rzecznik stołecznej policji. - Służby operacyjne pracowały bez żadnej przerwy - podkreśla.

Śledztwo

W czwartek prokuratura zdecydowała o wszczęciu śledztwa w tej sprawie. Poinformował o tym rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie, prokurator Łukasz Łapczyński. - Ma ono na celu ustalenie okoliczności śmierci ojca 5-letniego Dawida Żukowskiego

Jak zaznaczył Łapczyński, zadaniem śledczych na tym etapie jest przede wszystkim ustalenie na podstawie wszystkich zabezpieczonych dotychczas dowodów, jaki jest los dziecka, co się z nim dzieje i gdzie aktualnie może przebywać.

Dodał, że śledczy będą ustalali te okoliczności na podstawie oględzin miejsca zdarzenia, oględzin auta, wyników sekcji zwłok i badań dodatkowych zleconych w toku postępowania. Zaznaczył przy tym, że "czynności poszukiwawcze mające na celu odnalezienie chłopca prowadzi policja i inne służby do tego powołane".

- Szereg czynności policjanci wykonują wspólnie z prokuraturą, m.in analizę zabezpieczonych śladów, zlecanie opinii, analizę danych telekomunikacyjnych i wiele innych, ponadto planują czynności, jakie w sprawie należy wykonać i je realizują - podkreślił Łapczyński.

"Może znajdować się bez opieki osoby dorosłej"

- Wczoraj [w środę - red.] około 17 Dawid Żukowski wyszedł ze swoim ojcem z miejsca zamieszkania i od tamtej pory nie był przez nikogo widziany. Niestety, kilka minut przed godziną 21 otrzymaliśmy informację, że nie żyje ojciec dziecka i od północy rozpoczęły się poszukiwania chłopca - powiedział w czwartek na antenie TVN24 Sylwester Marczak, rzecznik stołecznej policji.

Poinformował również, że ojciec odebrał sobie życie.

- Dawid może znajdować się bez opieki osoby dorosłej, dlatego bardzo ważne są dla nas każde informacje - zaapelował rzecznik.

Chłopiec jest szczupłej budowy ciała, ma około 100-110 centymetrów wzrostu i włosy blond zaczesane na prawą stronę. Na środku prawego policzka ma pieprzyk.

Marczak opisał też, że chłopiec był ubrany w szaroniebieską bluzę dresową, niebieskie jeansy oraz niebieskie trampki z obrazkami Zygzaka McQueena - czerwonego, sportowego samochodu z kreskówki. - Ten strój nie musi być cały czas aktualny, ale w tym ubraniu widziany był ostatni raz - zaznaczył Marczak.

- W poszukiwaniach biorą udział zarówno policjanci z Grodziska, jak i z prewencji, przy wsparciu straży pożarnej. Wykorzystywane są psy tropiące i drony. Cały czas trwają intensywne działania. Każda informacja w tej sprawie jest istotna - podkreślił rzecznik.

Policja od północy szuka chłopca fot. Google Maps

Straż pożarna, wojsko

Jak poinformował Karol Kierzkowski z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży pożarnej, do powiatu pruszkowskiego około godziny 15 została zadysponowana grupa wodno-nurkowa, która poszukiwała chłopca między innymi w okolicznych akwenach. W jej skład wchodziło około 15 osób i trzy samochody. Poszukiwania na zmianę prowadziło 4-5 płetwonurków.

Kierzkowski podkreślił, że istotne jest przeszukanie każdego miejsca, jednak ze względu na słabą widoczność poszukiwania muszą być zawieszone na noc.

- Wznawiamy je zawsze skoro świt - powiedział w czwartek.

W poszukiwania włączyły się również Wojska Obrony Terytorialnej, o czym formacja poinformowała na Twitterze.

Jak powiedział rzecznik terytorialsów ppłk Marek Pietrzak, 40 żołnierzy 65. batalionu lekkiej piechoty z Pomiechówka w trybie alarmowym dostało sygnał o powołaniu.

Wspieramy poszukiwania Dawida.

Powołanie w trybie alarmowy dla 40 żołnierzy 65 batalionu lekkiej piechoty z Pomiechówka.#terytorialsi https://t.co/jnY4qPaahM — Terytorialsi (@terytorialsi) 11 lipca 2019

Szara skoda fabia

Marczak przekazał też, że chłopiec mógł poruszać się z ojcem szarą skodą fabią o numerze rejestracyjnym WGM 01K9 na odcinku drogi Grodzisk - Okęcie.

- Nie wiadomo, w jakim kierunku odjechali, ale wiele wskazuje na to, że są to okolice Grodziska albo Okęcia [chodzi o część Warszawy, w której znajduje się lotnisko, a nie o samo lotnisko - red.] - doprecyzował rzecznik.

W czwartek po godzinie 10 Katarzyna Zych z grodziskiej policji poinformowała, że samochód został odnaleziony trzy kilometry od miejsca, gdzie znaleziono ciało ojca. - Oprócz tego, że ojciec wyjechał o 17 z dzieckiem tym samochodem, nie mamy potwierdzenia, do jakiego momentu dziecko w tym pojeździe przebywało - relacjonowała.

Wyjaśniła też, że mama chłopca chwilowo mieszka w Warszawie. - Natomiast ojciec przebywał razem z dzieckiem w jego miejscu zamieszkania, opiekował się nim tego dnia i wieczorem miał je zawieźć do domu. Informacje o zaginięciu Dawida dostaliśmy od jego mamy około północy i od tego momentu działamy - przekazała Zych.

"Mógł przekazać dziecko pod czyjąś opiekę"

Policja apeluje do osób, które mają kamery monitoringu na trasie z Grodziska do warszawskiej dzielnicy Włochy (której częścią jest Okęcie), by przejrzały zapis ze środowego popołudnia i sprawdziły, czy kamera nie zarejestrowała samochodu, którym poruszał się ojciec z synem, czyli szarej skody o numerze WGM 01K9.

Jak relacjonowała reporterka TVN 24 Karolina Wasilewska, kiedy policjanci znaleźli samochód, był on zamknięty. To może oznaczać, że Dawid albo wcześniej został wysadzony, albo wyszedł w tym miejscu razem z ojcem.

- Oboje rodzice mieli prawa rodzicielskie, nie byli rozwiedzeni, ale nie mieszkali ze sobą od około miesiąca. Matka mieszkała w okolicach Okęcia. Policja wyklucza na razie możliwość, że dziecko zostało gdzieś wywiezione z Okęcia, ale nie wyklucza, że ojciec mógł oddać dziecko pod czyjąś opiekę i chłopiec jest teraz u kogoś w bezpiecznym miejscu, a matka i policja nie zostały jeszcze o tym poinformowane - podała Wasilewska.



Dodała, że matka ostatni raz kontaktowała się z dzieckiem o godzinie 18: - Miała wtedy rozmawiać z ojcem. To było godzinę po tym, jak zabrał dziecko od rodziców.

"Obywatel Rosji"

Jak podała Polska Agencja Prasowa zaginiony pięciolatek jest obywatelem Rosji.

"Wydział konsularny ambasady monitoruje sytuację i jest w stałym kontakcie z polską policją, która prowadzi poszukiwania" - przekazał agencji TASS rzecznik ambasady Federacji Rosyjskiej Władimir Aleksandrow.

Polska Agencja Prasowa informuje, że to prawdopodobnie matka chłopca pochodzi z Rosji.

Proszą o kontakt

Każdy, kto wie cokolwiek o miejscu pobytu dziecka i może pomóc w jego odnalezieniu, powinien zgłosić się na policję. Zgłoszenia, także anonimowe, przyjmują policjanci Komendy Powiatowej Policji w Grodzisku Mazowieckim pod numerem telefonu: 22 755 60 10 (-11,-12,-13).

Można również telefonować do najbliższej jednostki policji lub pod numer alarmowy 112.

