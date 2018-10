Droższe bilety Kolei Mazowieckich. Dostawca prądu podniósł ceny

Informacje

Koleje Mazowieckie fot. KM

Koleje Mazowieckie zapowiadają podniesienie cen biletów kolejowych z powodu wzrostu ceny energii elektrycznej - poinformował kolejowy przewoźnik w poniedziałkowym komunikacie.

Spółka podała, że we wrześniu PKP Energetyka poinformowała Koleje Mazowieckie, że od 1 stycznia 2019 roku wprowadza nowy cennik dla energii elektrycznej trakcyjnej. Koleje Mazowieckie mają aktualnie zawartą umowę z dostawcą energii, która obowiązuje do 31 sierpnia 2019 roku.

Ceny biletów wzrosną

Koleje poinformowały, że w 2018 roku spółka poniesie koszty energii w wysokości około 104,5 milionów złotych. Natomiast w 2019 roku koszty te wzrosną, jeśli podwyżka wejdzie w życie od 1 września 2019 r. o około 37,3 mln zł, tj. o około 36 procent. Przy założeniu, że nowe stawki miałyby obowiązywać przez cały 2019 rok, koszty energii elektrycznej dla Kolei Mazowieckich byłyby wyższe o około 71,6 mln zł, tj. o około 68 procent.

- Skokowa podwyżka cen energii będzie miała bezpośredni wpływ na znaczącą podwyżkę cen biletów przejazdowych pociągami Kolei Mazowieckich - powiedział cytowany w komunikacie Czesław Sulima, członek zarządu kolejowej spółki. - Według mojej oceny, spółka może nie udźwignąć ciężaru związanego z tak gwałtowną podwyżką cen energii trakcyjnej, która nastąpi już w 2019 roku. To może być poważny czynnik hamujący dostępność usług kolejowych na Mazowszu. Koszty energii już są jedną z najwyższych naszych pozycji kosztowych, a jak wiadomo, eksploatujemy głównie tabor elektryczny - dodał.

Przykładowo bilet na trasie Warszawa Śródmieście - Skierniewice zdrożeje z 16,90 zł do 19,60 zł. Miesięczny na tej trasie podrożeje z 355,00 zł do 412,00 zł. Na trasie z Warszawy Zachodniej do Warki bilet zamiast 15,30 ma kosztować 17,75, zaś miesięczny zamiast 306 zł - 355. Z kolei na trasie Pilawa - Otwock cena biletu jednorazowego wzrośnie z 10,50 zł do 12,18 zł, a miesięcznego z 220,00 zł do 255,00 zł.

O podwyżce mówił w czwartek Jakub Stefaniak, kandydat PSL na prezydenta stolicy:

"PKP Energetyka planuje olbrzymie podwyżki" TVN24

PAP/kk/pm