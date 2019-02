Drogowcy zostawili wyrwy w jezdni. "Zabrakło asfaltu"

Informacje

Drogowcy zostawili wyrwy w jezdni Mateusz Szmelter, tvnwarszawa.pl

Kierowcy narzekają na wyrwy w jezdni na ulicy Puławskiej, a drogowcy tłumaczą: musimy czekać, kiedy po przerwie zimowej ruszą zakłady produkujące asfalt.

Przypomnijmy, na Puławskiej powstaje droga dla rowerzystów, a także nowe chodniki dla pieszych, które nie były remontowane niekiedy nawet od kilkudziesięciu lat. Polepszyć się ma także kierowcom, bo ma każdym skrzyżowaniu, na trasie ścieżki powstanie nowa sygnalizacja świetlna.

Jak pisaliśmy na tvnwarszawa.pl prace idą jak burza, jednak kierowcy widzą małe mankamenty, a konkretnie kilkunastometrowe wyrywy w jezdni.

Niebezpieczne sytuacje

Przykład: skrzyżowanie ulicy Puławskiej ze Sporną, w kierunku Piaseczna, gdzie wymieniane są krawężniki, a drogowcy musieli wyciąć kilkanaście metrów asfaltu. Na tym prace na razie zakończyli.

- Kierowcy, którzy chcą ominąć dziurę w ostatniej chwili nerwowo zmieniają pas, co powoduje niebezpieczne sytuacje - opisuje reporter tvnwarszawa.pl Mateusz Szmelter, który jest na miejscu.

Zabrakło asfaltu

Zarząd Dróg Miejskich w rozmowie z lokalnym portalem haloursynow.pl tłumaczy, że wszystko przez braki w produkcji asfaltu.

"To zresztą nie jest jedyne miejsce wzdłuż Puławskiej, są też braki na ścieżkach rowerowych. Niestety, musimy czekać do marca, kiedy znów po przerwie zimowej ruszą zakłady produkujące asfalt. Wcześniej jednak, zwrócimy się do wykonawcy robót, by zabezpieczył to miejsce, zasypując wyrwy"- mówi Mikołaj Pieńkos z ZDM.

Pechowa inwestycja

Ta ważna inwestycja nie miała szczęścia. W 2017 roku nie udał się przetarg, dlatego drogowcy postanowili zmienić strategię. - Podzieliliśmy inwestycję na etapy. Pierwszy, nieudany, przetarg zakładał realizację całości, a także wcześniejsze jej zaprojektowanie. To niestety przerzucało zbyt dużo na wykonawcę, który nie wiedział dokładnie, co będzie musiał wybudować. Stąd wysoka oferta, decyzja o unieważnieniu przetargu i szukaniu innego rozwiązania - mówił nam Mikołaj Pieńkos. Jak dodał, ZDM wziął na siebie projektowanie większość odcinków, a przetarg wykonawczy podzielił na kilka osobnych postępowań.



