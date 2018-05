Drogowcy, rolkarze, święto Saskiej Kępy. Weekend z utrudnieniami

Informacje

Utrudnienia na ulicach fot. Urząd Miasta

Święto Saskiej Kępy, przejazd rolkarzy oraz tradycyjne weekendowe frezowania utrudnią przejazd mieszkańcom w kilku dzielnicach. Drogi będą zamknięte, a komunikacja pojedzie objazdami.



Od piątku od godziny 22 do poniedziałku, do godziny 4 zamknięta będzie Człuchowska pomiędzy Lazurową a Karabeli.



Wyłączone z ruchu będą obydwie jezdnie ulicy na odcinku od Lazurowej do skrzyżowania z Karabeli i Rozłogi. Zamknięte będzie także samo skrzyżowanie. Objazdy zostaną poprowadzone ulicami: Lazurową - Górczewską - Powstańców Śląskich lub Powstańców Śląskich - Połczyńska.

Wyjazd z Karabeli będzie możliwy ulicą Wyki, a z ulicy Rozłogi do Siemiatyckiej. Utrzymany będzie dojazd do posesji od Lazurowej. Na zamkniętym odcinku ulicy zostanie ułożona nowa nawierzchnia jezdni.



Komunikacja zostanie skierowana na objazdy. Autobusy linii 112 pojadą objazdem ulicami Górczewską i Lazurową, a linii 189 Górczewską i Powstańców Śląskich. Linia autobusowa 190 z pętli OS. GÓRCZEWSKA będzie kursowała Górczewską. Natomiast linia nocna N42 będzie jeździła ulicami Powstańców Śląskich i Połczyńską.



W dniach 26-27 maja zostaje uruchomiona zastępcza linia autobusowa Z-5 kursująca na trasie:

CM. WOLSKI - Fort Wola - Połczyńska - Powstańców Śląskich - Człuchowska - zawrotka

na skrzyżowaniu Człuchowska/Raginisa/Drzeworytników - RAGINISA 01 - Człuchowska - Powstańców Śląskich - Połczyńska - Fort Wola - CM. WOLSKI.

Prace na Człuchowskiej fot. Urząd Miasta

Jeden kierunek na Strażackiej

Również w piątek, około godziny 22 zostaną wprowadzone zmiany w organizacji ruchu związane z przebudową węzła Strażackiej z Żołnierską.



Ruch pojazdów na łącznicy w ciągu Strażackiej pod wiaduktami Żołnierskiej będzie prowadzony jednokierunkowo - w kierunku Starego Rembertowa. Jeden kierunek ruchu w tej relacji będzie obowiązywał na Strażackiej, na odcinku od Stężyckiej do Zesłańców Polskich. Jadący od strony Chełmżyńskiej będą mogli pojechać łącznicą i skręcić w lewo na Żołnierską w kierunku Zielonki lub w prawo - w stronę Starego Rembertowa. Nie będzie można natomiast pojechać Strażacką (jadąc od strony Starego Rembertowa) do Żołnierskiej. Objazdy dla tej relacji zostaną poprowadzone al. Chruściela "Montera" i Marsa do Żołnierskiej lub przez Czwartaków.



Dla jadących od strony Zielonki będzie utrzymywany zjazd w kierunku Starego Rembertowa (przez łącznicę), ale nie będzie można pojechać do Chełmżyńskiej. Objazd będzie prowadzony ulicami: Żołnierska - Marsa - Chełmżyńska.



Zamknięty będzie również skręt z Żołnierskiej (od strony Marsa) w prawo - w Strażacką. Objazdy zostaną poprowadzone ulicami Marsa lub Czwartaków. Zmiany związane są z przebudową łącznicy pod wiaduktami. Pierwszy etap robót będzie obowiązywał do połowy czerwca. Następnie zostanie wprowadzony drugi etap, w którym główna zasada prowadzenia ruchu w relacji zachód - wschód na łącznicy będzie utrzymana.



Komunikacja zostanie skierowana na objazdy. Autobusy linii 143 w kierunku krańca REMBERTÓW-KOLONIA pojadą objazdem ulicami: Żołnierska - Czwartaków - Paderewskiego, a w kierunku krańca GUS ulicami: al. Chruściela "Montera" - Cyrulików - Marsa. Linia autobusowa 225 (tylko w kierunku krańca GOCŁAW) będzie kursowała ulicami: Zesłańców Polskich - Cyrulików - Marsa. Linia nocna N24 (tylko w kierunku krańca DW. CENTRALNY) pojedzie ulicami Żołnierską i Marsa, i dalej swoją trasą podstawową.



Utrudnienia są związane z przebudową ulic Marsa i Żołnierskiej. Nowa droga ma poprawić połączenie z Rembertowem i wyjazd z miasta w kierunku podwarszawskich gmin Ząbki, Zielonka, Marki, Kobyłka, Sulejówek. Cała inwestycja zakończy się jesienią 2018 roku.

1/3 Prace przy Strażackiej fot. Urząd Miasta 2/3 Objazd na Strażackiej fot. Infoulice 3/3 Objazd na Strażackiej fot. Infoulice





Święto Saskiej Kępy

W sobotę z kolei, w godzinach 14-23 odbędzie się XIII edycja Święta Saskiej Kępy. Na czas organizacji imprezy zamknięte dla samochodów będą ulice Francuska i Paryska.



Pierwsze utrudnienia rozpoczną się już w piątek o godzinie 18 i potrwają do niedzieli, do 12. Zamknięte dla samochodów będą ulice Francuska i Paryska od ronda Waszyngtona do ronda na skrzyżowaniu z Brukselską i Wersalską. Zalecane objazdy będą prowadziły ulicami: Wał Miedzeszyński lub Saską.



Połączenia z Francuską nie będą miały poprzeczne ulice: Lipska, Berezyńska i Obrońców, a z Paryską - ulice Meksykańska, Szczuczyńska, Brukselska i Wersalska. Przejezdne natomiast pozostaną ulice Walecznych i Zwycięzców.



Od piątku, 25 maja od godziny 18 do niedzieli, 27 maja do godziny 24 na ulicach Francuskiej i Paryskiej będzie obowiązywał zakaz zatrzymywania się (znak B-36) wraz z tabliczką informującą o możliwości wywiezienia pojazdu na koszt właściciela (tablica T-24). W tym samym czasie zakaz zatrzymywania się (znak B-36) będzie obowiązywał również na ulicach:

- Lipskiej (od bocznej jezdni al. Waszyngtona do Finlandzkiej),

- Berezyńskiej (od wysokości Elsterskiej do Finlandzkiej),

- Obrońców (od Poselskiej do Królowej Aldony),

- Zwycięzców (od Saskiej do Francuskiej oraz pomiędzy ulicami Poselską i Katowicką po stronie północnej),

- Szczuczyńskiej (od Zakopiańskiej do Paryskiej),

- Meksykańskiej (od Wandy do Paryskiej).

Utrudnienia na Saskiej Kepie fot. Urząd Miasta

NightSkating dla dorosłych i dzieci

Również w sobotę w godzinach 19-23 odbędzie się impreza NightSkating Warszawa i przejazd na rolkach.



Uczestnicy imprezy tradycyjnie zbiorą się przed pomnikiem Mikołaja Kopernika na Krakowskim Przedmieściu. Tym razem wyjątkowo odbędą się jednak dwa przejazdy.

Najpierw o godzinie 19 wystartują uczestnicy Nightskating dla dzieci. Trasa ich przejazdu będzie prowadziła ulicami: Krakowskie Przedmieście - Tokarzewskiego-Karaszewicza - pl. Piłsudskiego (pod prąd) - Królewska - Marszałkowska - Al. Jerozolimskie - Emilii Plater - Świętokrzyska - Prosta - Towarowa - al. Solidarności - al. Jana Pawła II - Grzybowska - Królewska - pl. Piłsudskiego - Tokarzewskiego-Karaszewicza - Krakowskie Przedmieście przed pomnik Mikołaja Kopernika.

1/2 Trasa przejazdu dla dorosłych fot. materiały organizatora 2/2 Trasa przejazdu dla dzieci fot. materiały organizatora



O godzinie 21 wystartują starsi uczestnicy NightSkating Extra i przejdą ulicami: Krakowskie Przedmieście - Tokarzewskiego-Karaszewicza - pl. Piłsudskiego (pod prąd) - Królewska - Marszałkowska - al. Solidarności - al. Jana Pawła II - Popiełuszki - Słowackiego - Żeromskiego - al. Reymonta - Powstańców Śląskich - Połczyńska - Wolska - Kasprzaka - al. Prymasa Tysiąclecia - Al. Jerozolimskie - Niemcewicza - Grójecka - Al. Jerozolimskie - Marszałkowska - Królewska - pl. Piłsudskiego - Tokarzewskiego - Karaszewicza - Krakowskie Przedmieście.Na trasie przejazdu możliwe będą czasowe wstrzymania ruchu i zmiany w kursowaniu komunikacji.



ZOBACZ TEŻ REMONT ULICY JANA KAZIMIERZA:





kw/ran