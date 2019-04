Informacje

Nielegalne parkowanie fot. ZDM

W niespełna trzy miesiące drogowcy wspólnie ze strażą miejską ukarali ponad tysiąc kierowców, którzy pozostawili samochody w niedozwolonych miejscach.

Mieszany patrol rozpoczął swoją działalność na początku roku. "W sumie od 14 stycznia do 29 marca założył 1024 blokady na koła źle zaparkowanych samochodów, a strażnicy wystawili mandaty na łączną kwotę 79 800 złotych" - informuje Zarząd Dróg Miejskich.

I zaznacza, że w wielu miejscach kontrole prowadzone były regularnie i widocznie wpłynęło to na zachowania kierowców. "Znacznie mniej kierowców parkuje tam wbrew przepisom" - czytamy w komunikacie.

Przy okazji postanowiliśmy zapytać straż miejską o to, ile takich urządzeń zostało założonych od początku tego roku także przez inne patrole, złożone wyłącznie ze strażników. Jak wynika ze statystyk, na terenie całego miasta w tym roku blokad na koła użyto 8019. Najwięcej było ich na Woli - 1633, na Śródmieściu - 1406 oraz na Pradze Północ -1064.

Wyniki mieszanego patrolu również wliczają się w tę ogólną statystykę z pierwszego kwartału. Widać, że założone przez nich blokady stanowią niemal 1/8 wszystkich przypadków.

Większa skuteczność

Drogowcy idą za ciosem i chcą jeszcze bardziej zwiększyć skuteczność takich działań. 1 kwietnia na warszawskie ulice wyruszył drugi patrol mieszany. Wspólnie pracują w nim kontroler ZDM i strażnik miejski.

- Ma to zwiększyć efektywność działania. Do tej pory patrole złożone z pracowników ZDM nie miały uprawnień do karania kierowców za nieprawidłowe parkowanie. Kontrolerzy sprawdzali, czy kierowcy zapłacili za parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania Niestrzeżonego, ale nie mogli interweniować, jeżeli kierowca zamiast na płatnym miejscu pozostawił auto na przejściu dla pieszych czy skrzyżowaniu, powodując zagrożenie - mówi Karolina Gałecka, rzeczniczka ZDM.

I dodaje, że w takiej sytuacji kontrolerzy zawiadamiali straż miejską, ale nie było możliwości szybkiego ukarania kierowcy. Często zdarzało się, że zanim patrol dotarł na miejsce, auta już nie było.

Obecnie mieszane patrole poruszają się samochodami i są wyposażone w blokady. Mogą też wystawiać mandaty za nieprawidłowe parkowanie i wydawać dyspozycję do usunięcia nieprawidłowo zaparkowanych aut.

Zobacz materiał o zablokowanym chodniku przy Belwederskiej. Kierowca zostawił pieszym 26 centymetrów przejścia:

