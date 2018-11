Drogowcy chcą odcinkowego pomiaru prędkości. Wytypowali dwa miejsca

Informacje

Materiał TVN24 o pomiarze prędkości TVN24

Będzie można jeździć szybciej, ale w zamian powstanie odcinkowy pomiar prędkości. I to w centrum miasta. To nowy pomysł drogowców. Powstał po prawie dwuletnim badaniu prędkości w całej stolicy. Wynika z niego, że kierowcy jeżdżą tak szybko, że ponad 200 tysięcy rocznie straciłoby prawo jazdy od ręki. Materiał magazynu "Polska i Świat".



Na ulicach Warszawy można zauważyć kamery, które rejestrują prędkość przejeżdżających samochodów. Drogowcy przez prawie dwa lata sprawdzali, jak szybko kierowcy jeżdżą po mieście. W stu punktach rozstawili specjalny sprzęt do badania prędkości.





O 130 km/h za dużo

- Rocznie 220 tysięcy kierowców traciłoby prawo jazdy, właśnie przez prędkość – twierdzi Karolina Gałecka rzeczniczka Zarządu Dróg Miejskich.

I tak, przez prawie dwa lata, powstała mapa. ZDM oznaczył tam ciemniejszym kolorem miejsca, gdzie więcej kierowców łamało przepisy. W wielu prawie każdy, w pięciu - wszyscy kierowcy jechali szybciej niż można.

Rekordzista na 50-tce pędził 180 km/h, na moście Poniatowskiego. Z mapą drogowcy poszli do inspektorów od fotoradarów i proszą o zamontowanie odcinkowego pomiaru prędkości.



- Przedstawiliśmy dane i oczekujemy, że oprócz zmian organizacji ruchu, które wprowadzamy, będzie kontrola – mówi Karolina Gałecka.

Drogowcy chcą, żeby inspekcja całą dobę mierzyła prędkość kierowcom przynajmniej na dwóch odcinkach: w tunelu Wisłostrady i na moście Poniatowskiego.

Miejsca wytypowane przez drogowców fot. ZDM

Eksperci: kierowcy czują się zagrożeni

- Lokalizacja, na moście Poniatowskiego została wstępnie przeanalizowana, wpisana na listę miejsc niebezpiecznych – potwierdza Wojciech Król, z Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego.

Odcinkowy pomiar w centrum Warszawy nie jest jednak przesądzony. W ITD leży już dwa tysiące wniosków z całego kraju o zainstalowanie rejestratorów prędkości. Inspekcja wybierze tylko część, o ile dostanie pieniądze z Unii.

- Dopiero po uzyskaniu dofinansowania, będziemy prowadzić kolejne analizy tych wniosków – dodaje Król.



Zdaniem ekspertów wielu kierowców jeździ szybciej niż można, bo nie czuje zagrożenia.



- Na drogach dwupasmowych, gdzie jest w miarę bezpiecznie, te ograniczenia są zbyt drastyczne i to powoduje, że kierowcy się do tego nie stosują - zauważa Mariusz Podkalicki z Akademii Bezpiecznej Jazdy.

50-tka to fikcja

Miasto stawia jednak warunek. W tunelu będzie można jechać 70-tką, ale dopiero, gdy inspekcja zamontuje odcinkowy pomiar prędkości.



- Jeżeli tego nie będzie, to rzeczywiście kierowcy nie będą jeździć 90 kilometrów, tak jak teraz, tylko będą jeździć 120 kilometrów na godzinę i wylejemy dziecko z kąpielą – mówi Karolina Gałecka.



50-tka na wylotówce z Warszawy do Piaseczna to też fikcja. Drogowcy już postawili nowe znaki, z ograniczeniem do 60-tki. - Zdarzenia drogowe, które wystąpią będą bardziej tragiczne, ale drogi są też po to i regulacje prawne są po to, żeby ruch był w miarę płynny – zauważa z kolei Radosław Kobryś z Komendy Głównej Policji.



Drogowcy nadal sprawdzają prędkość samochodów i ustalają, gdzie kierowcy mają jeździć wolno.

W Polsce odcinkowy pomiar prędkości działa przede wszystkim na drogach poza dużymi miastami:

Odcinkowy pomiar prędkości w Polsce fot. Maria Samczuk / PAP

Łukasz Wieczorek, TVN24