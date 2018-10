Droga rowerowa na Towarowej załapała opóźnienie

Informacje



Droga rowerowa na Towarowej - chociaż wygląda na gotową - nie jest jeszcze dostępna w całości dla rowerzystów. Prace trwają. Drogowcy nie podają terminu ich zakończenia. - Zakończą się tak szybko, jak to tylko możliwe - informują.



Droga wzdłuż Okopowej i Towarowej (na odcinku od ronda Zgrupowania AK Radosław do placu Zawiszy) to jedna z ważniejszych inwestycji Zarządu Dróg Miejskich, którą drogowcy zapowiedzieli ponad rok temu.

Jak pisał pełnomocnik miasta do spraw komunikacji rowerowej, trasa powinna powstać do maja tego roku.



Prace trwają od wielu miesięcy. Kiedy dobiegną końca? - Tak szybko, jak to tylko możliwe - informuje Karolina Gałecka, rzeczniczka Zarządu Dróg Miejskich.



- Przypomnę, że zakres prac jest ogromny, to nie tylko budowa czy remont infrastruktury rowerowej, to także remont chodników i oświetlenia, a także prace przy sygnalizacji świetlnej.

- W związku z tym, że roboty odbywają się również na drodze wojewódzkiej poza pasem drogowym, wykonawca potrzebował wielu opinii i uzgodnień. Uzgodnienia te są czasochłonne i trwały znacznie dłużej niż pierwotnie zakładaliśmy - wyjaśnia Gałecka.

Gdzie wolno jeździć?

Dodaje, że obecnie wykonawca "dysponuje już wszelkimi decyzjami" i prace powinny przebiegać bez zakłóceń. Obecnie są prowadzone w rejonie skrzyżowań - Towarowa - Okopowa, Okopowa - Żytnia, Okopowa - Leszno oraz w rejonie centrum handlowego Clif.

- Tam gdzie są już skończone prace związane z infrastrukturą rowerową i jest pełen komplet przejazdów, czyli od ulicy Grzybowskiej do ronda Daszyńskiego można korzystać z przejazdów - informuje rzeczniczka drogowców.

- Na odcinku od ulicy Chłodnej w kierunku ronda Zgrupowania AK "Radosław" trwają prace, w związku z tym obowiązuje czasowa organizacja ruchu, oznakowanie pionowe jest przekreślone, co oznacza, że rowerzyści nie powinni poruszać się po placu budowy - uprzedza.

Wygodne połączenie

Cała inwestycja obejmuje budowę blisko trzykilometrowego odcinka drogi rowerowej i wyremontowanie ponad półkilometrowego fragmentu.

- Inwestycja stanowi ważne połączenie rowerowe dla mieszkańców Żoliborza, Bielan i Woli w kierunku południowego Śródmieścia i Ochoty - zapewnia Gałecka. Jako dowód przypomina, że jedyna obwodowa trasa przebiegająca wzdłuż alei Prymasa Tysiąclecia "jest najbardziej wykorzystywaną trasą rowerową w Warszawie".

- Nowa trasa poprawi komfort i bezpieczeństwo podróżowania rowerem w wyżej wymienionych relacjach i skłoni więcej osób do korzystania z roweru jako środka transportu - przekonuje rzeczniczka.

1/12 Budują nową drogę rowerową fot. Mateusz Szmelter, tvnwarszawa.pl 2/12 Budują nową drogę rowerową fot. Mateusz Szmelter, tvnwarszawa.pl 3/12 Budują nową drogę rowerową fot. Mateusz Szmelter, tvnwarszawa.pl 4/12 Budują nową drogę rowerową fot. Mateusz Szmelter, tvnwarszawa.pl 5/12 Budują nową drogę rowerową fot. Mateusz Szmelter, tvnwarszawa.pl 6/12 Budują nową drogę rowerową fot. Mateusz Szmelter, tvnwarszawa.pl 7/12 Budują nową drogę rowerową fot. Mateusz Szmelter, tvnwarszawa.pl 8/12 Budują nową drogę rowerową fot. Mateusz Szmelter, tvnwarszawa.pl 9/12 Budują nową drogę rowerową fot. Mateusz Szmelter, tvnwarszawa.pl 10/12 Budują nową drogę rowerową fot. Mateusz Szmelter, tvnwarszawa.pl 11/12 Budują nową drogę rowerową fot. Mateusz Szmelter, tvnwarszawa.pl 12/12 Budują nową drogę rowerową fot. Mateusz Szmelter, tvnwarszawa.pl























kw/b